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    脫到剩內褲痛毆！兄弟檔為1萬多債務 押人施暴險出人命

    警方回到現場發現用來毆打廖男的雨傘。（記者吳昇儒翻攝）

    警方回到現場發現用來毆打廖男的雨傘。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/01/28 08:36

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕朱皓宇、朱皓廷兄弟檔因與廖姓男子有財務等糾紛，2人竟於2022年2月某日，將其強行押走拘禁，甚至動手毆打，要求他歸還1萬7千元，或找人代償。廖男找老闆償還遭拒，慘遭毆打險些喪命，所幸其中一名陳姓少女出言制止。廖男被路人發現，報警處理，緊急送醫後保住一命。基隆地院近日審結，依觸犯傷害罪，判處2人1年半徒刑。

    檢警調查，朱姓兄弟與少年阿志（化名）3人，與被害人有糾紛，但遍尋不到被害人行蹤。直至2022年2月6日下午3時許，阿志看到被害人出現，趕緊通知朱姓兄弟，3人將被害人強押上車，再帶著周、陳2名少女一起到七堵區東新街某宮廟附近空地，進行拘禁。

    少年阿志詢問廖男為何要性侵自己陳姓女友，朱男也質問他為什麼要積欠自己女友的1萬7千元？隨後更要廖男打電話給其老闆，請他代償，但卻遭拒，且無人能償還。阿志隨即拿出棒球棍及雨傘猛打廖男頭部，朱男則拿出BB槍叫被害人脫光衣服剩下內褲，隨後開槍對其射擊，朱姓兄弟2人與少年阿志持續毆打廖男長達10多分鐘。

    廖男身體不堪重擊，身體多處損傷、右側枕骨顱骨骨折、右顳葉硬腦膜上出血、BB彈還射進其右額，全身多處擦、挫傷，頭部撕裂傷。直至陳姓少女出言要3人不要打了，朱姓兄弟等人才住手。廖男逃離魔爪後，跑到附近的廟宇內，被路人發現，報警處理，由救護車將他送往長庚醫院急救。警方則循線逮捕涉案人員，並函送法辦。

    檢察官偵訊後，將朱姓兄弟2人依涉犯殺人未遂等罪起訴，另涉案少年，則交由少年法庭審理。

    法官審理時，朱姓兄弟一人承認有強行將廖男帶往宮廟附近的空地控制，卻否認有毆打對方；另一人則承認有毆打廖男，卻否認妨害其自由。

    法官查閱偵查紀錄，同案少年阿志清楚敘述案發時，兄弟兩人均有毆打廖男，且敘述內容與廖男自述相同，因此認定兄弟2人均有動手，並且限制廖男自由。

    法官認為，依照廖男傷勢及朱姓兄弟等3人所持攻擊凶器，無證據證明3人想置廖男於死地，因此無法認定朱姓兄弟等人有殺人意圖，故依傷害罪判處朱姓兄弟2人有期徒刑1年6月。

    基隆地院近日審結，依觸犯傷害罪，判處兄弟2人1年半徒刑。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，依觸犯傷害罪，判處兄弟2人1年半徒刑。（記者吳昇儒攝）

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