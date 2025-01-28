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    桃園義消摘蜂窩遭螫斃命 市議員黃敬平要求比照以往標準給予撫卹

    義消執行捕蜂業務，都必須做好各項防護措施。（市府提供）

    義消執行捕蜂業務，都必須做好各項防護措施。（市府提供）

    2025/01/28 08:13

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府消防局范姓義消副分隊長於去年11月13日執行摘除黑尾虎頭蜂窩任務時，遭蜂群攻擊送醫不治，事後得到消防局、農業局因執行勤務殉職保險金理賠450萬元和350萬元，但在申請內政部因公殉職撫卹金時，被認定非執行義消勤務而被駁回；市議員黃敬平呼籲從寬認定，畢竟以往捕蜂捉蛇屬於消防局業務時都認定因公。

    市府表示，對於該起不幸事件感到非常遺憾，相關單位會持續為義消爭取權益，後續也會與中央持續商討如何提升義消的保障。

    農業局表示，范姓義消相關撫卹及保險理賠部分，除張善政市長慰問金10萬元外，農業局針對捕蜂捉蛇團體意外險理賠最高上限350萬元、消防局義消保險理賠450萬元，以及各界慰問金均已入家屬帳戶，目前桃園市捕蜂捉蛇工志工有232人，係義消中自行參與，成為捕蜂捉蛇大隊志工前，仍必需經過相關專業訓練、考評及認證，以確保民眾安全及隊員權益。

    黃敬平表示，過去捕蜂捉蛇業務歸屬消防局時，義消若因此勤務不幸死亡，可認定為因公死亡申請撫恤金，農業局捕蜂捉蛇大隊，同樣是請消防局義消人員擔任大隊成員，未料消防署竟推託捕蜂捉蛇為農業局業務，「非屬消防勤務」，拒絕核發相關慰問金，這對義消不公平，籲請桃園市政府向中央相關單位爭取解釋，擴大「因公」出勤定義，才能提供執勤公務的消防人員及義消人員更多保障。

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