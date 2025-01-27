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    前幸福人壽董事長鄧文聰600萬交保 北檢抗告被駁回

    前幸福人壽董事長鄧文聰。（資料照）

    前幸福人壽董事長鄧文聰。（資料照）

    2025/01/27 23:10

    〔記者陳彩玲／台北報導〕幸福人壽前董事長鄧文聰掏空幸壽資產127億元，被判27年徒刑、併科罰金8.5億元定讞，2020年底入監，後罹病保外就醫。不過，他另被查出購買北市信義計畫區D3土地時，涉利用海外紙上公司匯洗款項來台再被起訴，台北地院日前裁定600萬元交保，台北地檢署不服提抗告，高院今天裁定駁回。

    高院裁定指出，鄧文聰涉犯保險法犯罪嫌疑重大，且為最輕本刑5年以上有期徒刑，但他因前案判處應執行有期徒刑27年，已入監服刑，嗣於去年12月6日，法務部矯正署以罹患重病，依監獄行刑法規定，准予提出100萬元保證金，以及限制出境、出海，而保外就醫，並於今年1月6日起展延3個月。堪認鄧文聰現罹疾病，非保外治療難痊癒。

    合議庭審理後認為，原審以鄧文聰無羈押必要核無違誤或不當，檢察官抗告意旨雖指摘原審未裁定羈押或重保，容有違誤，且原裁定的保證金已超過法務部所定保證金數倍之多，又輔以各種防逃強制措施，實足以取代羈押，是檢察官抗告為無理由，應予駁回。

    台北地院就鄧文聰涉兩起保險法案件，日前裁定400萬交保，且報到、科技監控等防逃措施，北檢不服提出抗告成功，北院24日二度裁定加保到600萬元，每天到法院法警室報到，檢方再次提抗告。

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