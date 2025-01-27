1/27 大樂透頭獎開1注！1億獎落花蓮 春節大紅包開16組

今晚（1月27日）開獎的第113000010期大樂透頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/01/27 22:30

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（27日）開獎的第114000010期大樂透頭獎開出1注，由花蓮縣瑞穗鄉瑞美村中山路一段98號1樓的「錢送你彩券行」開出；大樂透春節加碼「大紅包」開出16組，總中獎注數19注；「小紅包」開出33組，總中獎注數37注。

第114000008期威力彩中獎號碼為「第一區：02、10、15、18、25、35。第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共15注中獎，每注可得15萬元；肆獎共106注中獎，每注可得2萬元；伍獎共595注中獎，每注可得4000元；陸獎共3941注中獎，每注可得800元；柒獎共7859注中獎，每注可得400元；捌獎共4萬3696注中獎，每注可得200元；玖獎共5萬2836注中獎，每注可得100元；普獎共9萬8960注中獎，每注可得100元。

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第114000010期大樂透中獎號碼「11、22、30、35、37、38，特別號：33」頭獎開出1注，可得1億元；貳獎開出1注，可得344萬2326元；參獎共88注中獎，每注可得4萬2126元；肆獎共216注中獎，每注可得1萬1033元；伍獎共4055注中獎，每注可得2000元；陸獎共5819注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬4856注中獎，每注可得400元；普獎共7萬1187注中獎，每注可得400元。

第114000010期49樂合彩中獎號碼為「11、22、30、35、37、38」。四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共134注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3518注中獎，每注可得1250元。

第114000024期今彩539中獎號碼為「01、06、16、26、31」，頭獎摃龜；貳獎共211注中獎，每注可得2萬元；參獎共6677注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5024注中獎，每注可得50元。

第114000024期39樂合彩中獎號碼為「01、06、16、26、31」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共271注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8325注中獎，每注可得1125元。

第114000024期3星彩中獎號碼為「813」，壹獎共103注中獎，每注可得5000元。

第114000024期4星彩中獎號碼為「0458」，壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」開出16組，總中獎注數為19注，其中13組為單注中獎、各得100萬元，3組為2注均分；春節小紅包開出33組，總中獎注數為37注，其中29組為單注中獎、各得10萬元，4組為2注均分。台彩表示，截至本期為止，累積開出大紅包組數為78組，剩餘402組，累積開出小紅包組數為132組，剩餘668組，下期（28日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果點閱

威力彩、大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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