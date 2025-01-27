7旬長輩小年夜心絞痛 澎湖離島吉貝首度直升機醫療後送

凌天航空今晚首度執行吉貝醫療後送。（凌天航空提供）

2025/01/27 22:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今天（27日）是小年夜，澎湖縣吉貝鄉年約71歲男性心絞痛到衛生所就醫，衛生所評估給予舌下含片，今晚申請直升機醫療後送，這是凌天航空進駐澎湖以來首次執行吉貝離島空中後送。

凌天航空說，今晚8時9分接獲衛福部空審中心下令，晚間8時22分在澎湖機場起飛，到達吉貝起降點上空後進行高、低空偵查，晚間8時38分落地吉貝起降點，晚間8時45分從吉貝起降點起飛，晚間8時58分返回澎湖機場落地，轉由119救護車轉送三總澎湖分院，在晚間9時15分到達醫院。

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飛行途中，凌天航空醫護人員使用航空用生理監視器持續監控病患生命徵象。這次任務晚間7時30分左右由吉貝衛生所向衛福部空審中心申請，也是吉貝衛生所首次申請直升機醫療後送，中央也派人協助。

吉貝是位在澎湖北海離島，距離白沙赤崁約20分鐘船程，以往後送以船運為主，今晚風浪過大，船隻無法航行，加上病情緊急，成為吉貝首次申請空中醫療救護案件。白沙籍縣議員魏睿宏、宋昀芝及白沙鄉長宋萬富等人，都相當重視，全程與凌天航空保持密切聯繫，了解後送及病人身體狀況。

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