為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    拿性愛影片威脅前女友嘿咻 法官判拘50天

    基隆地院近日審結，認定曾男觸犯恐嚇危害安全罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。（資料照）

    基隆地院近日審結，認定曾男觸犯恐嚇危害安全罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。（資料照）

    2025/01/27 19:41

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名曾姓男子去年與女友分手後，不甘寂寞，竟向前女友指稱，手中仍有兩人的性愛影片，要求對方與自己打炮。被害女子心生畏懼，報警處理。基隆地院近日審結，認定曾男觸犯恐嚇危害安全罪，處拘役50日，得易科罰金。

    檢警調查，曾男與被害人於前年12月至去年2月間短暫交往3個月，但於去年1月底前，曾拍下兩人的性愛影像，且未經女方同意，交往期間曾男曾將影片截圖傳給被害女子，隨即收回。

    兩人分手後，曾男竟已持有兩人的性愛影片做為要脅，要求傳訊給女方，要求最後一次打炮，還稱要拿給前女友的現任男朋友聽，甚至傳訊指出「妳來最後一次，我從此不騷擾妳」、「我現在去妳家等妳」、「只好看收藏的」、「給妳男友看電影」、「妳演一次就好了啊」、「妳乖乖來，我就封嘴」等語，讓被害女子心生畏懼，報警處理。

    檢警偵訊時，曾男自知難逃法網，坦承犯行；被害女子也拿出雙方LINE對話截圖佐證。檢察官偵訊後，依涉犯恐嚇危害安全罪，將曾男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官認為，曾男未尊重女方意願，為達目的竟威脅對方，讓被害女子心生畏懼，心理上承受極大壓力，實有不該。考量他犯後坦承，且與被害人調解完成，取得被害女子原諒後，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播