拿性愛影片威脅前女友嘿咻 法官判拘50天

基隆地院近日審結，認定曾男觸犯恐嚇危害安全罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。（資料照）

2025/01/27 19:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名曾姓男子去年與女友分手後，不甘寂寞，竟向前女友指稱，手中仍有兩人的性愛影片，要求對方與自己打炮。被害女子心生畏懼，報警處理。基隆地院近日審結，認定曾男觸犯恐嚇危害安全罪，處拘役50日，得易科罰金。

檢警調查，曾男與被害人於前年12月至去年2月間短暫交往3個月，但於去年1月底前，曾拍下兩人的性愛影像，且未經女方同意，交往期間曾男曾將影片截圖傳給被害女子，隨即收回。

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兩人分手後，曾男竟已持有兩人的性愛影片做為要脅，要求傳訊給女方，要求最後一次打炮，還稱要拿給前女友的現任男朋友聽，甚至傳訊指出「妳來最後一次，我從此不騷擾妳」、「我現在去妳家等妳」、「只好看收藏的」、「給妳男友看電影」、「妳演一次就好了啊」、「妳乖乖來，我就封嘴」等語，讓被害女子心生畏懼，報警處理。

檢警偵訊時，曾男自知難逃法網，坦承犯行；被害女子也拿出雙方LINE對話截圖佐證。檢察官偵訊後，依涉犯恐嚇危害安全罪，將曾男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，曾男未尊重女方意願，為達目的竟威脅對方，讓被害女子心生畏懼，心理上承受極大壓力，實有不該。考量他犯後坦承，且與被害人調解完成，取得被害女子原諒後，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

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