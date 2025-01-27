春節網路血拚小心 新北警傳授防詐小撇步

春節前後是網路購物高峰期，新北市警察局詐欺防制辦公室提供留意一頁式廣告及三方詐騙手法，提醒民眾免遭詐騙掃興。 （記者吳仁捷翻攝）

2025/01/27 19:17

〔記者吳仁捷／新北報導〕農曆春節將屆，不少民眾習慣在家中輕鬆網路購物、挑選年貨或禮品，詐騙集團也於過年期間，常透過「一頁式廣告」、「低於市場行情價格」等方式吸引民眾連結至購物網頁，買家收貨付款後驚覺商品廣告不符，詐團更常用「三方詐騙」雙面手法，導致賣家、買家同時受害；新北市警察局詐欺防制辦公室提供留意一頁式廣告及三方詐騙撇步，避免先付款後取貨或私下交易，提高警覺，就能避免遭詐騙失金掃興。

新北市一名吳姓男子近來因年關將近，透過網站購買純銀手鍊及對戒等飾品，他找到一名國外飾品賣家，標榜純銀、防水及防汗，雖然飾品價格明顯低於市價，吳男仍立即下單購買，收到飾品時驚覺材質是電鍍非純銀後，私訊賣家承認是電鍍後遭封鎖，吳男報警供警方追查。

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新北市警察局詐欺防制辦公室表示，為了民眾過年期間安心購物，防範三方交易詐騙部分，呼籲買方避免私下交易、先付款後取貨，不任意提供銀行帳戶；網路賣家則可比對交易平台提供得標人姓名、匯款人姓名、帳號等資訊與收件人是否相符。

至於防範一頁式廣告詐騙部分，網購應選擇具第三方支付功能、商譽良好正規網購平臺，使用系統提供安全交易機制，不跟賣家透過通訊軟體私下交易、不貪小便宜購買明顯低於市價商品，更不要點擊來路不明連結。

新北市警詐欺防制辦公室呼籲，分析新北市遭詐手法，去年12月以假投資詐騙案件最多（23.4%），其次依序為網路購物詐騙（18.65%），詐騙金額約3000餘萬元，春節前後民眾熱衷購物樂，詐騙集團也蠢蠢欲動，提醒民眾保持警覺性，避免一時疏忽遭受財產損失。

春節前後是網路購物高峰期，新北市警察局詐欺防制辦公室提供留意一頁式廣告及三方詐騙防詐撇步，提醒民眾免遭詐騙掃興。 （記者吳仁捷翻攝）

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