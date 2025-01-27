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    首頁　>　社會

    春節前威力掃蕩 20歲嘉義男違停遭警查獲改造槍彈

    年約20歲男子因違停被警方攔查，在其車內查獲改造槍枝、子彈31發及安非他命毒品。（警方提供）

    年約20歲男子因違停被警方攔查，在其車內查獲改造槍枝、子彈31發及安非他命毒品。（警方提供）

    2025/01/27 18:07

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕新竹縣發生三環幫堂口槍擊命案，嘉義縣、市警察局農曆春節前到各治安重點場所、要道，進行2天威力掃蕩，一名年約20歲男子在嘉義縣朴子市違規停車，遭警方攔查，發現其車上放有改造槍枝一把、31發子彈及安非他命毒品，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

    縣朴子警分局表示，為讓民眾在春節期間有安全的環境，進行為期2天威力掃蕩專案勤務，其中一名年約20歲男子在朴子市區違停，形跡可疑，警方上前攔查，在其車上查獲改造槍枝一把、31發子彈與安非他命毒品，將持續溯源追查槍枝來源；另查獲涉毒品案犯嫌1人、酒駕犯嫌3人、竊盜犯嫌5人、賭博犯嫌1人，均送嘉檢偵辦。

    嘉義市警察局第二分局針對轄區易滋事及幫派分子聚集KTV、電子遊戲場、撞球館、網咖等10餘處治安顧慮場所，實施高強度威力掃蕩臨檢勤務，在週邊聯外道路實施「閉鎖式」路檢，盤查可疑人車，共計查獲公共危險罪、詐欺、毒品及通緝犯嫌6件6人。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    嘉義市警方執行2天威力掃蕩，臨檢治安顧慮場所。（嘉義市警察局提供）

    嘉義市警方執行2天威力掃蕩，臨檢治安顧慮場所。（嘉義市警察局提供）

    嘉義縣朴子警分局攔查查獲改造槍枝一把。（警方提供）

    嘉義縣朴子警分局攔查查獲改造槍枝一把。（警方提供）

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