魚目混珠！10元幣電鍍金黃冒充50元 警方要查了

店家收到用10元硬幣做金黃電鍍而成的硬幣（紅框）。中為純色10元硬幣，右為50元硬幣。（民眾提供）

2025/01/27 17:32

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10元硬幣「鍍金當50元用」 鹿港攤販傻眼：想不到真有這種人

〔記者顏宏駿／彰化報導〕年關近，彰化又出現假硬幣！彰化鹿港有間知名的虱目魚丸店，日前收到一個外觀與50元硬幣雷同、電鍍成金黃色的10元銅板，當下找了錢給對方，事後一看才發現被騙，緊急將此訊息今po上臉書「彰化踢爆網」，要店家多加注意，收銅板時務必要留意多看一眼，否則將因小虧大。

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魚丸店老闆相當無奈地說，當下他看到「金黃色」就以為是50元，投入硬幣箱，生意一忙，也不知道到底是誰放的，後來要找錢給顧客時才發現，這原來是一枚「電鍍成金黃色」的10元硬幣。他頭一次中招，只能摸摸鼻子當成做善事認賠。

警方表示，他們今天獲知有這種情況，發動轄區各派出所去巡查、了解，同時展開偵辦。

環海法律事務所長律師廖國竣律師表示，將10元鍍金變造成50元，讓攤商或是人陷於錯誤，恐觸犯刑法第195條罪嫌「意圖供行使之用，而偽造、變造通用之貨幣、紙幣、銀行券者，處5年以上有期徒刑，得併科15萬元以下罰金」。而且未遂犯也會同樣處罰之，一旦讓攤商或是人陷於錯誤，也有詐欺之嫌。

左為用金黃電鍍的10元硬幣，右為純色10元硬幣。（民眾提供）

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