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    桃警動員逾500警力大掃蕩 2天臨檢324處查獲133嫌

    桃園市警察局25、26日實施威力掃蕩專案勤務，總計動員逾500警力大掃蕩。（警方提供）

    桃園市警察局25、26日實施威力掃蕩專案勤務，總計動員逾500警力大掃蕩。（警方提供）

    2025/01/27 16:58

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警察局配合內政部警政署規劃，於25、26日實施威力掃蕩專案勤務，針對轄內幫派經營、依附、圍事或賴以為生的處所執行搜索臨檢，並於重要路段實施攔停人、車及查證身分，總計出勤警力519人，臨檢處所及攔檢點324處，查獲各類案件124件、犯嫌133人，並查扣各級毒品總重6.69公克、依托咪酯主機（含煙彈）1台及偽造車牌2面等贓證物。

    其中，中壢警分局於26日晚間出動55名警力，對轄內酒店、電子遊藝場、旅賓館及KTV等易滋生事端場所進行強力臨檢掃蕩，臨檢55處並有11組巡邏組配合執行路、攔檢，對防治酒駕、毒駕或聚眾鬥毆等情事大力壓制，累計查獲毒品通緝、詐欺通緝等通緝犯19名。

    桃園市警局刑事警察大隊大隊長鄺慶泰表示，治安工作沒有假期，絕不容許黑道幫派及暴力犯罪等非法行為，侵害民眾生命財產安全，如發現犯罪線索或情資請隨時提供警方偵處，為維護農曆春節期間治安穩定，將持續執行加強重要節日安全維護工作，另針對暴力犯罪案件均將持續溯源，追查幕後不良幫派及組織。

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    桃園市警察局25、26日實施威力掃蕩專案勤務，總計動員逾500警力大掃蕩。（警方提供）

    桃園市警察局25、26日實施威力掃蕩專案勤務，總計動員逾500警力大掃蕩。（警方提供）

    桃園市警察局25、26日實施威力掃蕩專案勤務，總計動員逾500警力大掃蕩。（警方提供）

    桃園市警察局25、26日實施威力掃蕩專案勤務，總計動員逾500警力大掃蕩。（警方提供）

    桃園市警察局25、26日實施威力掃蕩專案勤務，總計動員逾500警力大掃蕩。（警方提供）

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