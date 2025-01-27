少女逛廟口夜市遭偷拍裙底風光 攝狼判處1年徒刑

基隆地院近日審結，認定黃男觸犯拍攝少年性影像罪，判處有期徒刑1年，緩刑3年。（記者吳昇儒攝）

2025/01/27 16:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黃姓男子去年7月3日晚間5時許，發現一名少女在基隆廟口夜市攤位玩丟球遊戲，竟拿出手機朝其裙底拍攝。攤販老闆發現後，出言喝斥並報警處理，將賴男移送法辦。基隆地院近日審結，認定黃男觸犯拍攝少年性影像罪，判處有期徒刑1年。緩刑3年，並向公庫支付10萬元，接受法治教育4場，緩刑期間付保護管束。

檢警調查，37歲黃男在案發當時經過丟球遊戲攤位前，發現被害少女穿著裙子正在丟球，裙子也跟著動作擺動，竟拿起手機朝其裙底拍攝。賴姓攤販老闆見狀，趕緊制止，並報警處理。

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警方到場後，當場扣得手機，並在手機內發現黃男拍攝的私密影像，隨即將他帶回訊問。黃男則坦承犯行，向檢警表示確實有偷拍少女裙底風光。

檢察官偵訊後認為，黃男涉犯拍攝少年性影像兒童及少年性剝削防制條例等三罪，請法官從重處斷，依法將他起訴。

法官審理後認為，黃男雖未拍得少女的性器官或臀部輪廓，但明顯可見視拍攝到黑色貼身衣物及大腿內側，對於身著裙裝者，裙擺所遮蔽的身體部位，均享有不受他人窺看的合理隱私，且裙擺所遮蔽處包括人體重要的私密處，因此認定黃男拍攝到的影像屬於「性影像」。

法官考量黃男犯後坦承犯行，多次想跟對方和解卻遭拒，且領有身心障礙手冊等因素，依觸犯拍攝少年性影像罪，判處有期徒刑1年。

另因黃男雖無法與告訴人及其法定代理人達成調解取得原諒，但非無悔過之心，經過偵審程序及科刑之教訓，當能知所警惕，相信無再犯之虞，故予與緩刑3年，以啟自新。為確保被告能深切記取本案教訓，並建立尊重法治觀念、謹慎行事，命黃男須於判決確定日起1年內，支付公庫10萬元，並接受法治教育4場次，緩刑期間付保護管束。

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