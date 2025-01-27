年貨大街變格鬥場！採買年貨2人大打出手 雙方掛彩

黑衣男與灰衣男互毆，旁邊的家人也想加入戰局被阻。（翻攝自臉書「爆料公社」）

2025/01/27 16:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名男子帶家人到彰化市某大型連鎖量販店年貨大街採辦年貨，因家人因行動不便，離開手扶梯較慢，遭後方男子出聲告，前方男子不爽，雙方先發生口角衝突，後來在賣場其他地方狹路相逢，2人大打出手，最後均掛彩送醫，雙方雖不提出傷害告訴，但警方已依違反社維法偵辦。

2人對打的畫面被PO到社群網站，畫面中可以看到灰衣男對上及黑衣男，2人均身材魁梧，剛開始雙先拉對方衣襟架脖子再揮拳，邊打還邊飆「衝蝦小、○你娘」，家人均上前勸離，但戰火一點燃，雙方誰也不讓誰，黑衣男連揮重擊，白衣男連連閃避，有家人也想要加入戰局，但其它家人惟恐勢態擴大，大力攔阻。年貨大街有如格鬥場，雙方互毆也波及旁邊的年貨物品，最後是雙方的家人硬是將2人拉開，戰火才止息。2人臉部及頸部受傷，1人自行就醫、1人由救護車送醫，所幸皆輕傷，2人皆不提告。

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這場鬥毆事件發生於26日晚間8點，警方獲報，趕抵現場，初步調查，第一現場為賣場B1手扶梯末段，其中一方的家人行動不便、離開手扶梯較慢，後方男子出聲告知，引發前方男子的不爽，約10分鐘後，雙方又在賣場相遇，2人大打出手。

賣場表示，此案為顧客與顧客個人行為糾紛，賣場方將會提供必要的協助。首要是確保所有顧客人身安全，防止衝突、引導動線等；再者幫助顧客報警、釐清案情。賣場為持續在過年高峰採買期間給予顧客安心安全友善的購物空間，加強、新增現場夥伴人力，顧客若有任何糾紛或疑慮，皆可在現場找到夥伴來協助。

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