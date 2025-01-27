苗警執行威力掃蕩 2天臨檢抓10人

苗栗縣警察局配合警政署規劃，於1月25、26日針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所執行威力掃蕩臨檢。（警方提供）

2025/01/27 16:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局配合警政署規劃，於1月25、26日針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所執行威力掃蕩臨檢，動員掃黑專責隊、分局掃黑專責小隊與分駐（派出）所員警計205人次，查獲公共危險3件3人、毒品1件1人、竊盜1件1人、賭博1件4人與通緝犯1人，強力壓制幫派暴力氣焰，淨化苗栗縣治安。

苗栗縣警察局執行114年加強重要節日安全維護工作，維護農曆春節期間治安，並加強掃黑、打詐、肅槍與查緝賭博等專案執行，統計1月20日至26日，計查獲詐欺30件43人、毒品案10件10人、賭博案6件28人、槍砲案2件2人、通緝犯11人、公共危險44件44人，查扣非法改造手槍1枝、子彈43顆等證物。

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苗栗縣警察局長王森瑒表示，黑、金、槍、毒、詐是政府當前重點工作，將持續強化各項勤務作為，鐵腕掃蕩不間斷，以展現警方打擊犯罪掃蕩黑道幫派之決心。王森瑒呼籲鄉親，警民一心維護治安，遇有疑似犯罪或發現不法，請立即撥打110；另警察局也提供護鈔服務，民眾如有需要可向就近向分駐（派出）所申請。

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苗栗警方查獲改造手槍。（警方提供）

苗栗警方臨檢攔查。（警方提供）

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