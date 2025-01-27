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    首頁　>　社會

    女工中假投資詐騙噴1151萬 警埋伏活逮阿嬤級女車手

    嘉嘉縣警方請被害民眾約詐欺集團車手面交，埋伏逮人。（警方提供）

    嘉嘉縣警方請被害民眾約詐欺集團車手面交，埋伏逮人。（警方提供）

    2025/01/27 15:49

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義49歲劉姓女子在臉書看到名人股票投資訊息，誤信話術，分批面交共1151萬元，直到投資不再出金，她才驚覺是詐騙集團。警方埋伏逮捕63歲羅姓女車手，全案依詐欺罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

    劉女平時在工廠上班，辛苦存下上千萬元，她日前在臉書名人股票投資訊息，透過LINE加好友，對方以「穩賺不賠」、「高報酬」等話術誘使劉女分批面交共1151萬元，劉女發現無法出金，驚覺遭詐騙，向嘉義縣警察局民雄分局北斗派出所報案。

    警方調查，詐騙集團1月7日再度打給劉女，要求再給付160萬元「投資所得稅」，以完成後續出金程序，劉女約出對方面交，警方埋伏當場逮捕車手羅女。

    羅女供稱，負債才鋌而走險應徵車手，每次收款後能獲得數千元酬勞。

    警方提醒民眾，詐欺車手年齡範圍有擴大趨勢，從國、高中生到阿公阿嬤級車手都有，除了可快速賺錢誘因，這些年齡層民眾也對假訊息辨識能力較低、易受詐騙集團利用，呼籲長輩、社會新鮮人不要因一時貪念，誤信詐騙集團。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    劉女約車手面交，警方埋伏逮人。（警方提供）

    劉女約車手面交，警方埋伏逮人。（警方提供）

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