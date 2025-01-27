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    女山友腳踝骨折 南投縣搜救隊冒雨背下山送醫

    女山友右腳踝骨折，南投縣搜救人員背負下撤。（南投縣消防局提供）

    女山友右腳踝骨折，南投縣搜救人員背負下撤。（南投縣消防局提供）

    2025/01/27 15:39

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕兩名登山客22日從台東縣入山經嘉明湖，預計昨天（26日）從南投縣信義鄉東埔下山，30歲女性山友摔倒右腳踝骨折，山友協助帶到觀高坪待援。但天氣惡劣，直升機無法接載，南投縣搜救人員今天大雨中背負傷者下撤，與第2梯次會合輪流背負，下午抵達登山口，女山友由救護車送醫治療。

    這支兩人登山隊預計昨天從東埔下山，30歲女性山友不慎摔倒右腳踝骨折，無法行走，剛好有支5人登山隊經過，協助將受傷的山友搬到觀高坪，等待搜救人員救援。

    南投縣消防局昨天接獲報案，考量地面挺進要8小時，山路險峻恐增加救援風險，昨天下午2點30分申請直升機救援，但天候不佳無法接載。消防否立即調派玉山、信義消防分隊警義消及玉管處支援，共出動5人上山，搜救隊伍昨晚9點20分抵達觀高接觸傷者，受傷女山友無法行走、身體虛弱。

    南投縣消防局今天上午7點30分再次申請直升機救援，但天氣更為惡劣，直升機無法出勤，搜救人員上午8點輪流背負受傷女山友下山，而第2梯次11名搜救人員上午9點上山，兩梯次搜救人員中午11點多在7.2K會合，輪負傷者下撤，下午1點18分抵達登山口，受傷女山友轉由玉山消防分隊救護車載到竹山秀傳醫院治療。

    南投縣搜救人員輪流背負腳踝骨折的女山友下撤。（南投縣消防局提供）

    南投縣搜救人員輪流背負腳踝骨折的女山友下撤。（南投縣消防局提供）

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