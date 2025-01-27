想去松柏嶺！ 誤信導航受困「田中百慕達三角洲」

Google導航錯誤導引在八卦山區迷路，車子進退不得，靠警方協助脫困。（警方提供）

2025/01/27 14:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣2名男子日前到南投松柏嶺找人，他們依靠Google導航，結果在八卦山區迷路，2人開進在地人所稱「田中百慕達三角洲」，進、退不得，好在警方和消防即時救援，帶著2人脫困。

這起案件發生於彰、投交界，當地民眾說，經常有人要去松柏嶺拜拜，結果靠Google導航在這裡迷航，這裡過去傳出多起失足墜崖而死的案件，八卦山脈的田中、社頭、二水沿線有許多公墓，公墓週邊有多條山中小徑，很多人在此迷航，被導航到公墓而呼救，因此「田中百慕達三角洲」之名不脛不走。

請繼續往下閱讀...

警方表示，彰、投交界是八卦山脈，山區道路狹窄，手機完全沒訊號，如果完全依賴導航，容易被誤導而陷入迷航狀態。

警方表示，1月20日晚間10時接獲民眾報案稱於山區迷路，且倒車時不慎，後輪陷入山溝，無法脫困。警方接獲報案後，立即展開救援行動，當時由於山區訊號不良，無法準確定位，且道路崎嶇難行，警方決定以步行方式上山搜尋，歷經約20分鐘，終於在荒僻地點找到受困的2位民眾。

經了解，報案人原計劃前往松柏嶺，但因路況不熟，加上導航錯誤導引，誤入荒郊野外，最後發現情況不對，準備倒車迴轉，惟後車輪不慎陷入山溝，車輛無法動彈。警方到場後，考量當時山區正值半夜，溫度僅攝氏9度，且缺乏工具，一名員警隨即緊急下山聯繫並引導拖吊業者前往現場協助，最終，拖吊車順利將車輛救出。

田中分局分局長林鼎超表示，山區道路多變，導航系統有時會出錯，建議出發前多參考地圖或向當地人詢問路況，並攜帶足夠的保暖衣物與補給品，以備不時之需，也呼籲民眾遇到緊急情況時，務必保持冷靜，儘速撥打110求助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法