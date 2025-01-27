國1彰化深夜車禍1死5傷 小客車不明原因停內側車道釀追撞

國1彰化路段26日深夜發生重大車禍，4輛車撞成一團，6人分受輕重傷，其中坐在副駕駛座的劉女被救出時已呈現OHCA。（彰化縣消防局提供）

2025/01/27 11:59

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轟！國1再傳重大車禍 彰化4車連撞1死5傷

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國道1號彰化北上路段昨天（26日）深夜11點多發生1死5傷的重大車禍，共有4部大小車輛撞成一團，肇事主因竟是，為首的自小客車突然停在內側車道，緊接而來的一部自小客車煞車、閃避不及，坐在該車副駕駛座的的劉姓女乘客受到重創，被救出時已無生命跡象。

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為何戴男車子會停在內側車道？警方表示，目前戴男仍在醫院觀察，尚未做筆錄，目前只能說「不明原因」，但戴停車於內側車道，確為車禍主因。車子會停在內側車道，非常少見，是否戴男自小客車出現嚴重故障，一時無法排除，而在他還不來立三角椎時己被後車撞上，他們必須釐清。

國道警察第三隊調查，這起車禍肇因於30歲的戴男駕駛自小客車，因不明原因先停於內側車道，緊接而來的黃女（35歲），見到戴男的自小客車停在路肩緊急閃避、煞車，仍猛力追撞前車，黃女躲過一劫，但同行坐在駕駛座的劉女（33歲）則身受重創，被救出時已無生命跡象。這起事故共造成1人死亡，5名傷者生命跡象穩定。

警方呼籲駕車時，精神不濟打瞌睡或分心，為高速公路事故常見的肇事因素，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人養足精神再上路，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

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