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    交往22年不婚不生被分手 女向台積電男友索賠1470萬結果曝

    交往22年堅持不婚不生被分手，陳女向台積電男友索賠1470萬。（情境照）

    交往22年堅持不婚不生被分手，陳女向台積電男友索賠1470萬。（情境照）

    2025/01/27 14:08

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓室內設計師聲稱交往22年的台積電林姓男友把她一腳踢開，她人財兩失，憤而向新竹地院提告求償1208萬，法官審理後發現案情大逆轉，男友說陳女非但不婚不生，連他母親過世都不見最後一面，林男說進台積電4年多薪水1470多萬，陳女購屋與生活開銷乃至出國數十次都是花他的，法官審理認為陳女主張大多數金額都拿不出證據，僅判林男需賠當初購屋墊付款110萬。

    陳女說，與林男81年相識，89年相戀，91年間林男進台積電工作，半年後她結束室內設計業務，追隨林男於新竹租屋同居。109年4月二人共同以680萬元價格買下新竹市房屋，考量當時台灣銀行對台積電員工有房貸低利專案，因此她以林男名義購買該屋。109年5月起至111年6月她以一己之力完成房屋所有改建過程中所需處理事項。111年9月林男片面宣布與她斷絕所有關係，隨即報警將她趕出房屋，再將她的物品盡數遷出，她憤而對林男求償1208萬。

    林男則說，2人交往約22年，交往期間不論房屋購屋金、裝潢款，乃至於所有生活開銷，甚或數十次國內外旅遊經費，全數均由他支出。交往期間，陳女拒絕結婚生子，他都尊重，而他母親過世時，陳女除拒絕和他一同見母親最後一面及上香，更稱他家屬死亡跟她無關，他憤而向陳女提出分手，陳女才提起本件訴訟，謊稱其出資購屋及裝潢，意圖再向他索取財物。

    林男說，自己長年在台積電任職，自107年至111年間收入高達1473萬元，相較雙方財產狀況可知，陳女主張他的收入遠低於她，而有向她借款之需求，除未提出具體證據外，亦顯然悖於常理，而與事實不符。

    法官調查，陳女確有以自己之資金就房屋購屋款中的110萬元部份為林男墊付，房屋既登記為林男所有，林男自應就墊付款對陳女負不當利益償還之責。至於其他金額部分，因陳女無法提出具體事證，均被法官駁回。

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