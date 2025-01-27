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    頭份、南庄警聯手 春節前夕助跌倒身障者返家

    張男趕公車跌倒，沒搭上公車而在車站情緒激動，頭份警方到場協助。（圖由警方提供）

    張男趕公車跌倒，沒搭上公車而在車站情緒激動，頭份警方到場協助。（圖由警方提供）

    2025/01/27 13:42

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉31歲張姓男子為身心障礙人士，昨（26）日在頭份市趕公車跌倒，沒搭上公車而在車站情緒激動，頭份警方雖協助聯繫上其家屬，但其家屬疑因喑啞無法明確說出住家地址，頭份警方遂拍下張男長相，詢問南庄地區同事，順利認出張男，並協助送返家。

    頭份警分局頭份派出所巡佐解建雄與警員陳亮宇於昨天下午近5點許，接獲消防局第三大隊頭份分隊來電稱頭份市苗栗客運總站，有一名男性身心障礙人士情緒激動，因無法溝通需警方前往協助辨識身分。

    員警到場安撫該男情緒，並耐心溝通後了解，他本欲準備搭乘苗栗客運返回南庄住家，因未及時上車而追趕公車不慎跌倒，並讓他自行寫出家人聯絡方式。

    經員警撥打該男家屬的聯絡電話，其家屬疑似因喑啞疾病無法明確說出正確地址，員警隨即拍下該男照片，詢問南庄地區派出所同事，南埔派出所所長羅經仁隨即認出，該男為居住於轄區的張男，並協助送返家，讓家屬感謝萬分。

    頭份警分局長林育旺表示，頭份派出所積極協助精障人士返家，避免危害發生，熱心為民服務表現足為同仁表率，藉此呼籲民眾，家中如有易走失之家屬，應多多關心並注意行蹤，除了向相關單位申請「愛心手鍊」外，另可洽詢警分局進行指紋建檔，以利走失時協助尋回。

    警方載送張男返家。（圖由警方提供）

    警方載送張男返家。（圖由警方提供）

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