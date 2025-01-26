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    國道南投休息站竟被當賽車場 2轎跑車比拚直線競速

    2輛跑車把國道3號南投休息站大貨車停車場當成賽車場，比拼直線競速，1女子站兩車中間讀秒揮手示意出發。（翻攝自Threads.net/@mengz_el）

    2輛跑車把國道3號南投休息站大貨車停車場當成賽車場，比拼直線競速，1女子站兩車中間讀秒揮手示意出發。（翻攝自Threads.net/@mengz_el）

    2025/01/26 23:08

    〔記者張協昇／南投報導〕國道3號南投休息站竟被當成賽車場！2輛跑車26日凌晨利用該休息站大貨車停車場比拚直線競速，還有一名女子在起點讀秒揮手示意出發，過程被圍觀民眾拍下PO上網，國道第七警察大隊獲悉後除將依違反道路交通管理處罰條例製單舉發外，也將通知兩名駕駛人到案說明，若涉及公共危險，將函送南投地檢署偵辦。

    國道3號南投休息站常有車聚，日前即曾發生一輛賓士轎車參加車聚時，疑車速過快失控自撞該休息站入口處的監視系統桿，未料今天凌晨更傳出有兩輛車把休息站當成賽車場，比拚直線競速，過程被圍觀民眾拍下PO上網。

    影片畫面顯示一輛白色跑車與一輛鐵灰色跑車，並列停在休息站的大貨車停車場，不斷發出催油門聲響，1名女子則站在兩輛車中間，讀秒揮手示意出發，兩車即迅速衝出競速，幾乎同時抵達盡頭，離譜的是遠方還可以看到國道警方巡邏車的警示燈，卻依然出現此種脫序行為。

    對此，國道第七警察大隊名間分隊表示，此舉已違反道路交通管理處罰條例第43條3項規定，除將製單舉發外，也將通知兩名駕駛人到案說明，若涉及公共危險，將依刑法第185條公共危險罪函送南投地檢署偵辦，也呼籲用路人注意安全駕駛，勿以任何方式造成其他用路人危險，避免觸法。

    2輛跑車26日凌晨利用國道南投休息站大貨車停車場競速。（翻攝自Threads.net/@mengz_el）

    2輛跑車26日凌晨利用國道南投休息站大貨車停車場競速。（翻攝自Threads.net/@mengz_el）

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