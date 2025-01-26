彰化分局動員260警「威力掃蕩」 小年夜前夕臨檢抓9嫌

小年夜前夕，彰化警分局實施威力掃蕩暨擴大臨檢勤務。 （警方提供）

2025/01/26 22:46

〔記者湯世名／彰化報導〕小年夜前夕，彰化警分局25日晚間實施「威力掃蕩」暨擴大臨檢勤務，分局長廖志明親自帶隊，鎖定KTV、小吃店、電子遊藝場等營業場所列為臨檢重點，共查獲通緝犯2名及公共危險案3名，另針對特定目標執行專案性搜索，查獲網路賭博代理商4名，成果豐碩。

彰化警分局執行臨檢處所共有115處，執行重要路段攔檢勤務共計26處，動員警力數260人次；針對轄內幫派不法組織經營、依附、圍事、賴以為生的行業及經常聚集出入處所，並擇定重要路段實施路檢，採取高頻率、高強度、密集性之臨檢作為，以遏制不法分子蠢動，展現警察維護社會治安的決心。

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彰化警分局除擴大臨檢、路檢維護治安，還結合當前治安現況，於春節期間整合警力資源提供與治安、交通有關的具體服務，更有效的運用在犯罪預防、交通疏導與為民服務工作上，同時依據轄區特性及地方需求，常態化、在地化整備相關警政服務措施，擬定工作重點及在地化勤務作為。

廖志明指出，春節連假期間，警方以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，在各重要路口（含交流道）、風景遊憩區諸如彰化市八卦山大佛風景區、天空步道及各地祈福廟宇、傳統市場（賣場）、年貨大街，加派警力實施交通疏導，維護轄內交通安全與順暢，讓每位民眾能安心過好年，也讓外來遊客賓至如歸。

小年夜前夕，彰化警分局針對KTV等場所實施威力掃蕩。 （警方提供）

小年夜前夕，彰化警分局實施擴大臨檢勤務。 （警方提供）

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