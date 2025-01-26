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    電動車里程焦慮？莽男想先充電被拒 竟強拉女駕駛拔充電樁

    圖為清水服務區電動車快充站。（高公局提供）

    圖為清水服務區電動車快充站。（高公局提供）

    2025/01/26 21:58

    〔記者張瑞楨／台中報導〕電動車里程焦慮？廖姓男子駕駛電動車載旅客到機場，行經國三清水休息站時電力不夠，見休息站的充電樁與停車格客滿，向吳姓女子要求讓他先充電被拒，竟拍打對方汽車，還強拉吳女下車，並把充電樁強行解鎖拔除，導致吳女受傷，台中地檢署從重依傷害罪起訴，廖男坦承犯行，法院判拘役50日，可易科罰金5萬元。

    判決書指出，32歲廖男駕駛電動租賃車，去年（2024年）7月26日載著旅客從南部要到桃園機場，行經國三北向172公里處的清水休息站，電力已經不夠，他想要充電，但充電樁與停車格已經客滿。

    廖男向吳姓女子要求，讓他先充電，還強調自己有載客到機場的時間壓力，但吳女不願意，廖男竟用拍打吳女汽車，進入車內把吳女強拉下車，還解開吳女電動車充電鎖，強行拔除充電樁，導致吳女受傷且電動車受損。

    台中地檢署偵查時，廖男不否認上述行為，但他強調，當時他口出「X你媽」，是口頭禪，中檢認為他觸犯傷害與強制罪，以及毀損與公然侮辱罪，從重依傷害罪起訴。

    台中地方法院審理時，廖男坦承犯行，法官認為態度尚可，依傷害罪判處拘役50日，可易科罰金5萬元與上訴。

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