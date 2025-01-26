巧合！八卦山2騎士摔車噴飛 分別發生在139線、東外環道7K處

女子騎在東外環道7K機車道，疑被1輛汽車追撞倒地，送醫治療。 （警方提供）

2025/01/26 20:13

〔記者湯世名／彰化報導〕小年夜前夕，彰化縣八卦山脈今天（26日）分別傳出2起機車摔車事故，造成1女1男摔傷，巧的是，女子在東外環道7K機車道，疑被1輛汽車追撞倒地；男騎士則是在139線7K處過彎時失控噴飛摔入樹叢中。兩起事故都發生在7K處，讓員警直呼巧合。

今天下午1點多，1名女子騎機車行經花壇鄉74甲線東外環道7公里處機車道時，突然遭從汽車道切入機車道超車的汽車擦撞，女子失控自摔，身體輕微擦傷送秀傳醫院救治，無生命危險。由於該輛汽車未停車即駛離現場，警方已查出該輛汽車車主資訊，將通知到案說明，不排除涉及肇事逃逸。

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另一起事故則發生在今晚6點多，1名男子騎乘機車行經139線往彰化市方向7K處彎道時，突然失控打滑衝至路旁樹叢內，消防局據報派員趕往現場，將男子送彰化基督教醫院治療，所幸輕微擦傷。

這兩起事故都發生在小年夜前夕的八卦山脈，且巧合的是，兩起事故發生的位置都在這2個路段的7K處，讓員警直呼，這種巧合也太罕見。

男騎士今晚在139線7K處，過彎時失控噴飛摔入樹叢中。 （警方提供）

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