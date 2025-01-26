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    首頁　>　社會

    金門釣客落海失溫 岸巡撞見急通報救人

    金門男釣客意外落海，岸巡隊派員下水救人，男子雖有失溫，意識還算清楚。（第九岸巡隊提供）

    金門男釣客意外落海，岸巡隊派員下水救人，男子雖有失溫，意識還算清楚。（第九岸巡隊提供）

    2025/01/26 18:40

    〔記者吳正庭／金門報導〕入冬第1波寒流今天中午後報到，金門九宮碼頭下午1點多有男子意外落海，經通報線上岸巡人員趕往救援，將落水的釣客平安救起，男子雖有失溫情，但意識清楚，已送往醫院治療觀察。

    中央氣象署上午急發低溫特報，金門縣有可能出現10度以下低溫。海巡署金馬澎分署第9岸巡隊表示，下午1點多，1名休假中的岸巡弟兄在九宮碼頭發現，北堤有名男子不慎落海，立即通報九宮碼頭4名安檢人員，攜帶救生衣、拋繩袋及魚雷浮標等救援裝備馳援，同步通報第3（精誠）機動巡邏站線上巡邏組1車2人、第9海巡隊線上巡防艇CP-1031艇及烈嶼消防分隊火速趕往。

    岸巡隊指出，大約1點21分由岸巡執勤人員將男子救起，男子意識清楚，無明顯外傷，但因現場潮差過大，無法立即救援上岸；後來由第9海巡隊以CP-1031艇將男手接駁至巡防艇，載往九宮碼頭，再由烈嶼消防分隊以救護車接駁送往衛生福利部金門醫院。

    由於最近正值高經濟魚類黃魚、午魚大咬，不少釣客前往搶釣，卻有人未注意自身安全；海巡署金馬澎分署第9岸巡隊表示，農曆春節將至，水域遊憩景點遊客增加，呼籲民眾從事水域遊憩活動時應謹慎小心，岸巡隊也已規劃救援能量，預置部署，民眾若遇有緊急危難，可撥打「118」海巡服務專線尋求協助。

    金門男釣客意外落海，岸巡隊派員在岸上、水中救人。（金門縣消防局提供）

    金門男釣客意外落海，岸巡隊派員在岸上、水中救人。（金門縣消防局提供）

    海巡署金馬澎分署第9岸巡隊、第九海巡隊及烈嶼消防分隊，分別從海上、岸上陸續將落水男子接駁送往金門醫院治療。（讀者提供）

    海巡署金馬澎分署第9岸巡隊、第九海巡隊及烈嶼消防分隊，分別從海上、岸上陸續將落水男子接駁送往金門醫院治療。（讀者提供）

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