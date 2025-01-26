滅火器狂噴！電動車楊梅休息站自撞釀4死 國道警救援影片曝

電動車自撞分隔島起火，國道警察局楊梅分隊7名員警不畏火勢，與熱心民眾合力救人，現場滅火器狂噴。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/01/26 17:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道1號楊梅休息站25日晚間發生電動車撞擊護欄，釀4死4傷憾事，事發處附近就是國道警察局第2大隊楊梅分隊，員警聽到撞擊聲立即衝出，7名員警不畏火勢，與熱心民眾合力救人，爭取黃金救援時間，目擊者說，電動車火勢壓制又起、起了再壓制，現場用掉超過20支滅火器。

警方與民眾合力救援影片曝光，當時倪姓男子駕駛的電動車已陷入火海，楊梅分隊駐地內的游姓等7名員警，聽聞撞擊聲後立即衝出協助救援，除拿取分隊駐地內12支滅火器滅火，也緊急尋求休息站內的商店提供滅火器，眾人一邊持滅火器滅火，一邊試圖打開車門，第一時間不確定有多少人，後座門開啟後現場不斷喊著「這邊有人！這邊有人！趕快拉出來！」眾人分工合作壓制火勢，同時將後座安全帶剪斷救人，後座坐的都是年幼孩童。

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第一時間協助救人的男子張宇揚說，當時他在休息站停車區內的車上，第一時間都能感受到事故車輛的巨大撞擊波，下車查看該輛車車頭已經起火，迅速向後延燒，國道警察到場迅速拿起滅火器滅火，他與另一位男子也協助救人，由於駕駛座陷入火海，所以當下先搶救後座小朋友，但他們全部疊在一起，且被安全帶纏繞，他持剪刀進入車內剪斷安全帶，陸續抱出受困癱軟的小孩，其中有1個小孩無意識的呻吟著，隨後到場的消防人員到場，則是搶救副駕駛座上的女子。

他說，當時火勢很大難以靠近，小孩子跟安全帶全部纏在一起，第一時間無法用很簡單的方式將人拉出，「還是剪了好幾條才有辦法拉出來」，如果沒有一邊噴滅火器、一邊剪安全帶，現場幾乎沒辦法呼吸。

進入車內救人的張宇揚說，當下剪了好幾條安全帶，才將後座受困者拉出來。（記者陳璟民攝）

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