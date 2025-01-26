男子摸獄友大腿 「爸爸級」被害人怒告性騷

嘉義監獄。（資料照）

2025/01/26 16:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義監獄內一名受刑人，晚上坐在獄友旁，趁對方來不及抗拒，觸摸其手臂、大腿內側等部位，獄友大罵「我的年紀足以當你的爸爸」、「不要對我毛手毛腳」，涉案受刑人卻稱「不能摸喔？」；被害獄友事後向嘉義地檢署寄信申訴提告，檢方聲請簡易判決，嘉義地院依犯性騷擾罪判涉案受刑人拘役20日，得易科罰金。

檢方及嘉義監獄進行調查，兩造均為嘉義監獄受刑人，涉案受刑人去年8月22日晚上7點，坐在被害獄友旁，趁對方不及抗拒，觸摸他的手臂、大腿內側及背部；被害獄友寄信給地檢署檢舉，指涉案受刑人「毛手毛腳亂摸我上身」，對涉案人說「我的年紀足以當你的爸爸」、「你年紀比我女兒小4歲」、「不要亂摸亂捏」，涉案卻兇他「不能摸喔？」，然後繼續摸。

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偵訊時，涉案人坦承有碰觸被害人大腿內側、膝蓋等部位，但辯稱只是幫對方按摩及嬉鬧，幫忙抓癢，並沒有性騷擾。

法院審理認為，兩人為同舍獄友，涉案人卻不尊重他人，為滿足私慾，趁被害人不注意撫摸大腿內側、手臂等部位，破壞被害人對性有關之寧靜，不受干擾的平和狀態，雙方也未和解，依犯性騷擾罪判處涉案人拘役20日，得易科罰金。

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