劉憲治告別式日期曝光 警方緝凶案情陷膠著

新竹縣竹東三環幫大哥劉憲治遭槍殺命案案情陷入膠著，但是劉憲治的告別式已經確定將在大年初七舉行。（記者黃美珠攝）

2025/01/26 17:31

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東槍擊命案中彈身亡的三環幫大哥劉憲治，遺體已於今天（26日）送回竹東治喪，告別式就定在大年初七、2月4日早上，相傳地方各山頭將盛大為他送行，警方則在努力突破膠著案情之餘，另要規劃屆時的維安勤務，一個頭兩個大。

地方人士透露，劉憲治的告別式將在「竹東轉運站」周邊舉辦，昨晚開始搭建棚架，今天完工，他的遺體也在解剖複驗後運回，附近空曠，但相傳會趕到場送行的各路人馬眾多，屆時不排除要封街。

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劉憲治是在24日傍晚，在自家位於北興路的堂口，被5名蒙面男子闖入突襲，以前後不到5分鐘的速度，持槍械，射殺和砍殺現場6人，造成劉憲治當場失去呼吸心跳後送醫不治，另5傷仍戒護就醫中。

昨天檢警解剖複驗，確認劉憲治身中3槍，胸腔是致命所在，但明確鑑定報告還須法醫研究所出具報告才算數。

至於整起涉案的5人到目前為止身分還沒曝光，專案小組除了分頭持續深入追查外，新竹縣、市警界近日深夜也連續執行掃蕩黑幫的勤務，一邊壓制黑幫的氣焰，防範以暴制暴事件發生，另外也隱隱透露經由「輾壓」的手段，讓無辜被波及者可以協助警方迅速鎖定對象逮人。

不過很遺憾警方迄今還沒有頭緒。資深司法警察界人士認為，從行兇者透過事前縝密的規劃犯案，不僅明確知道劉憲治的作息、身邊保鑣火力是否充裕，事後逃逸棄車在沒有監視器的偏僻處，再兵分5路各自逃竄，這起震驚全國的兇殺案要破，真的需要很努力，也要有一點好運。

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