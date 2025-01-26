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    80歲理事長閉門面試求職女起色心 竟出手撫胸摸下體

    高雄市80歲的劉姓協會理事長，2022年間在辦公室面試上門求職女子，在關上門後竟不顧女子抗拒，出手撫胸摸下體。示意圖。（資料照）

    高雄市80歲的劉姓協會理事長，2022年間在辦公室面試上門求職女子，在關上門後竟不顧女子抗拒，出手撫胸摸下體。示意圖。（資料照）

    2025/01/26 16:41

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市80歲的劉姓協會理事長，2022年間在辦公室面試上門求職女子，在關上門後竟不顧女子抗拒，出手撫胸摸下體，女子嚇到不知所措，最後以要上瑜珈課藉故離開，訴警提告後，劉否認犯行，橋頭地院仍依強制猥褻罪判10月徒刑，可上訴。

    判決指出，求職的A女曾3次前往被告辦公室求職未果，A女第4次前往被告辦公室求職，求職女子指控，2022年8月間，被告劉男在辦公室面談的過程中，一開始就說一些不三不四的話題，之後突起色心，不顧其口頭拒絕，及伸手阻擋、夾緊大腿等方式反抗，對她上下其手。

    劉男否認犯行辯稱，A女在辦公室之時間達20分鐘，為何沒有立即逃走、也沒有對外求救，甚至在離開辦公室時候，還揮手道別，他因服用抗凝血藥物及配偶感染新冠肺炎等因素，不可能與A女接觸等。

    橋頭地院勘驗辦公室外的監視器，A女進入辦公室門不久即關上，其內僅有被告與A女2人，約21分鐘後離開，A女於審判程序證述明確，並依據司法詢問員當場觀察，事後向母親傾吐被猥褻對話，以及醫院的精神鑑定報告等，認為A女所言為真，依強制猥褻罪判劉翁10月徒刑。

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