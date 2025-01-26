消防車自撞電桿致替代役男不良於行 台中消防局判賠403萬元

消防車自撞電線桿，導致洪姓替代役男重傷，台中地院判決中市消防局應賠償403萬元。（記者張瑞楨攝）

2025/01/26 15:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕洪姓工程師在中市消防局溪南分隊服替代役時，搭乘蔡姓隊員駕駛的消防車出任務，消防車撞上電線桿，導致洪男重傷，治療後仍有步行障礙等後遺症，洪男提起國家賠償之訴，台中地院判中市消防局應賠償洪男403萬餘元。

洪男主張，服役之前是工程師，2021年於台中市消防局溪南（溪湳）分隊服替代役，2022年1月17日溪南分隊蔡姓隊員，駕駛消防車搭載他外出執行職務，行經霧峰區五福西路不慎撞及電線桿，導致乘坐於副駕駛座的他，右側閉鎖性髖脫臼、右側閉鎖性骨盆骨折、頭部與右下肢擦挫傷、右側髖臼骨折性脫臼，併發骨頭缺血性壞死、胸椎第11節壓迫性骨折、步行障礙等傷害，蔡姓隊員是溪南分隊所屬公務員，駕駛消防車執行職務導致他有上述傷勢，消防局應負賠償責任。

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洪男強調，他的年紀甚輕，服替代役之前是工程師，發生此事故後，所受精神痛苦非筆墨能形容，父母親也承受身體精神勞苦，應賠償他與父母3人各150萬元的精神慰撫金，另外，再加上醫療等支出，合計1322萬餘元。

台中市消防局則答辯說，洪男子提出的看護費用等開銷，以及不能工作損失等，計算方式都有爭議，另外，父母親請求精神慰撫金部分，也不符民法規定，洪男已受領包括強制汽車責任保險理賠9萬餘元與各方給付的慰問金，這些錢均應自扣除。

台中地院認為，公務員執行職務時，因過失導致事故，洪男得依國家賠償法請求賠償損害，但洪男提出得精神慰撫金150萬元太高，應以30萬元適當；至於父母親請求精神慰撫金，法官認為，如果當事人僅是身體受傷，父母子女及配偶雖能感受精神痛苦，但兩者之間的親情倫理互動、相互扶持權利，沒有被剝奪，父母親請求慰撫金並無理由，判決中市消防局應賠償洪男412萬餘元，但再扣除已給付洪男的保險理賠金9萬餘元，中市消防局應賠償洪男403萬餘元，可上訴。

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