詐團話術層出不窮 內政部揭3套路：聽到立即掛掉

內政部分享3個常見的詐騙套路，提醒民眾小心詐團話術。示意圖。（路透）

2025/01/26 17:06

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著農曆年關將至，不只海外打工、旅遊詐騙盛行，國內的電話詐騙也層出不窮。對此，內政部就整理，3個常見的詐騙套路，若有發現這些話術，就需要特別小心，千萬別讓詐騙集團得逞。

內政部於臉書粉專提到，詐騙集團的話術層出不窮，「這個投資方案保證獲利200%！」、「新品限時優惠只要5折，機會不等人！」等，看似誘人的開場白，往往都是陷阱。

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內政部分享3個常見的詐騙套路，若民眾有聽到類似的話，要立即結束對話，才能打破詐騙套路。首先，投資方案若強調「保證高獲利」，就越要保持警惕，由於天下沒有掉餡餅的事，越誘人的回報，越有可能是陷阱。

若購物平台聲稱「大折扣」或「低價限量」，請多留意真假，因為很多假網站以此為誘餌，但匯款後卻什麼都收不到。最後，自稱客服要求提供個資或匯款的，一律不要配合！真正的客服不會透過不明管道，要求顧客提供這些資訊。

內政部呼籲，如果對話中出現任何不合理要求，請冷靜回應並立即查證，當疑似為詐騙時，要撥打110或165反詐騙專線，以確保自己的財產安全。

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