電動車自撞釀4死4傷 消防署：遇事故注意四大保命事項

這輛電動轎車25日進入國道一號楊梅休息站時自撞分隔島釀成火燒車，車上超載8人傷亡慘重，圖為消防人員獲報趕抵搶救。（圖由桃園市消防局提供）

2025/01/26 15:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕中山高楊梅休息站春節疏運25日驚傳超載電動車撞擊分隔島釀成4死4輕重傷悲劇，車禍原因仍待國道警方調查；消防署呼籲民眾，針對電動車事故，應注意避免觸碰車體避免觸電等四大安全事項，提升存活機率。

消防署長蕭煥章表示，遭遇電動車事故，除一般遭遇火燒車，應即刻下車逃命通例原則，應注意避免碰觸車體以防觸電、避免站在車前以防暴衝、遠離車體選擇上風處、速撥打119並告知為電動車火災等四大注意的安全事項。

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搶救專家表示，電動車與一般車輛最大不同處，電動車以電池提供能量驅動車輛，所以當遭遇電動車發生事故，與一般燃油車輛須注意事項有些許不同。

首先是「遠離車體選擇上風處避難」；由於電動車恐因碰撞，導致鋰電池熱失控起火自燃，產生有毒氣體，伴隨冷卻液（乙二醇）或電解液外漏情形，對呼吸道系統或皮膚造成危害。

第二是「避免站在車頭處以防暴衝」；由於電動車無引擎聲，暴衝情形難以預測，避免暴衝造成二次事故（意外）；第三為「避免觸碰車體以防觸電」；電動車碰撞後，可能因為零組件受損產生漏電情形；第四項為「速撥119，並告知為電動車」；電動車鋰電池起火後需要大量的水持續降溫才能有效滅火，一般的滅火器已經難以完全滅火，如有冒煙或起火狀況，建議立即撥打119，並告知起火車輛為電動車。

消防單位提醒，當車牌上出現上下綠線白底、「電動車」字樣或車牌第一個字母為「E」都是電動車。

國道楊梅休息站發生超載電動車四死四輕重傷悲劇，消防署公布電動車事故四大民眾應注意安全事項；遠離車體選擇上風處避難。（記者吳仁捷翻攝）消防署提供

國道楊梅休息站發生超載電動車四死四輕重傷悲劇，消防署公布電動車事故四大民眾應注意安全事項；速撥119並告知為電動車。（記者吳仁捷翻攝）消防署提供。

國道楊梅休息站發生超載電動車四死四輕重傷悲劇，消防署公布電動車事故四大民眾應注意安全事項；避免觸碰車體以防觸電。（記者吳仁捷翻攝）消防署提供

國道楊梅休息站發生超載電動車四死四輕重傷悲劇，消防署公布電動車事故民眾應注意民眾安全注意事項；避免站在車頭處以防暴衝。（記者吳仁捷翻攝）

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