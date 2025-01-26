前方車輛爆胎失控 故宮南院處長煞車不及撞上

故宮南院處長彭子程駕車在國道一號中山高彰化段發生車禍。（彭子程提供）

2025/01/26 14:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立故宮博物院南部院區處長彭子程，昨天（25日）早上駕車載著妻女出遊，行經國道1號中山高北向彰化員林段時，前方車輛突然爆胎，失控衝進內側車道撞上護欄，彭子程緊急煞車，仍撞上前方車輛，此車禍事故造成爆胎車輛駕駛及乘客2人受傷。

國道警方調查，昨天早上10點6分，國道一號中山高北向207.6公里處，由曾男駕駛的自小客車行駛輔助車道，因爆胎失控撞擊內側護欄後橫停於內側車道，彭子程駕駛自小客車行駛內線車道時，因煞車不及撞擊該車而肇事，該起事故造成曾男及乘客陳女受傷送醫，相關駕駛人均無飲酒，肇事經過及肇因研判由警方調查釐清中。

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南院處處長彭子程說，昨天全家經歷的驚險一瞬間，有如電影場景，肇事車輛由最外側車道高速疾駛，突然失控橫跨4個車道垂直撞上內側護欄後，迴轉360度，距離他的車輛僅約30公尺，他第一次全力把煞車踩到底，也怕後面追撞，已儘量靠內側停，幸運的是車上一家四口都沒受傷，感謝上天眷顧，幸好平安，「差1秒可能要被召喚到異世界」。

小客車突然失控從輔助車道衝進內側車道。（彭子程提供）

小客車突然失控從輔助車道衝進內側車道，彭子程踩煞車到底仍來不及。（彭子程提供）

小客車突然失控從輔助車道衝進內側車道，彭子程駕車仍來不及而撞上。（彭子程提供）

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