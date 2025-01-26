春節雲林這條街日湧入20萬人次 警設「機動派出所」因應

因應春節走春祈福人潮，北港警分局大年初一至初五每天上午9點至下午6點，在北港朝天宮前中山路設置機動派出所，就近提供民眾服務。（北港分局提供）

2025/01/26 14:01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕春節外出遊子返鄉、加上出遊路過，雲林北港朝天宮前中山路及周邊知名小吃等店家已出現排隊人潮，北港警分局依據往年統計資料，朝天宮春節大年初一至初五，每天將有逾20萬人次湧入，尤其廟前的中山路上午9點後到晚上更是萬頭鑽動，警方會在中山路設置「機動派出所」提供民眾緊急服務。

今年春節9天連假，今（26）日是第2天，外漂的鄉親回鄉過年，各地知名美食店出現排隊人潮，尤其北港朝天宮附近煎盤粿、麵線糊、土豆油飯、鴨肉飯等店家，幾乎每家都大排長龍。朝天宮前中山路也有不少遊客、香客，不少是要回南部過年或出遊行經先過來朝天宮參香祈福，順道採買伴手禮。

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北港分局指出，北港朝天宮、武德宮每年春節初一至初五參拜祈福人潮相當多，每天上午8、9點到下午6、7點人潮最多，每天逾20萬人次，尤其朝天宮前中山路「寸步難行」，提醒用路人，初一至初五每天上午8點至下午6點，朝天宮周邊巷道包括中山路、民主路、仁和路、義民路、博愛路等路段管制為徒步區，禁止任何車輛進入。

北港分局長張澤銘表示，為就近提供服務，分局在朝天宮前中山路「振興戲院」舊址設置機動派出所，提供治安、交通、反詐等服務，民眾有突發狀況也可就近報案，會有專人協助服務。

春節連假期間台19線北港市區段為易壅塞路段，不是參拜香客，可提早改道往嘉義方向，車輛可繞道經由特一線至民樂路轉文仁路接「媽祖大橋」往嘉義，避免行駛北港大橋時造成塞車之苦。南部北上前往朝天宮參拜香客，可將車輛停放於嘉義縣南港水仙宮，再從北港觀光大橋步行至朝天宮。

春節9天連假開始，北港朝天宮已出現參香祈福人潮。（記者黃淑莉攝）

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