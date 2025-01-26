轟！國1彰化段5車連撞1傷 春節返鄉車潮狂塞3公里

國1彰化南下5車連撞，返鄉車潮狂塞3公里，與北上空蕩蕩畫面成明顯對比。（翻攝高速公路1968）

2025/01/26 13:33

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！今天小年夜國道湧現南下返鄉車潮，卻也傳出許多碰撞事故，國道1號彰化南下路段今天中午發生5車連撞事故，造成1人受傷，消防員與國道員警都趕往處理，返鄉車潮大塞3公里，目前事故現場仍在處理中，拖吊車也已趕往現場，事故發生原因還要由國道警方釐清。

彰化縣消防局今天下午1點接獲報案指出，國道1號南下210公里彰化溪湖路段發生5輛車連環追撞事故，立即派出西區、溪湖消防分隊消防員趕往現場，發現5輛事故車輛都停在內側車道，有多名駕駛與乘客都下車站在車道上，險象環生。

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這起事故共造成1名乘客受傷，所幸無生命危險，消防員為其包紮治療，不過卻也因此造成後方迅速回堵；由於適逢農曆春節小年夜前夕，不少用路人此時紛紛利用國道南下返鄉，不料遇此車禍事故後出現塞車，車輛走走停停，時速一度僅剩30公里左右。北上車道則是一路順暢，呈現明顯對比。

國道警方也派員趕往現場指揮交通，目前事故現場仍在處理中，後方車流緩慢前進。

國1彰化南下路段5車連撞1人受傷，春節返鄉車潮狂塞3公里。（翻攝高速公路1968）

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