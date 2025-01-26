所長識破女車手 遭老翁誤會擋財路

新北市鶯歌許翁誤信詐團，要交付62萬元抵押房屋老本給陳姓女車手（見圖）時，被鶯歌分駐所長鄧博元發現查獲，保住老本。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/26 13:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鶯歌許姓老翁，遭誆騙低價投資台積電股票賺錢，他將老屋抵押62萬元，到一處超商面交給女車手之際，被巡邏途經的鶯歌分駐所長鄧博元眼尖發現，上前盤問、控女車手，但老翁還質疑警方欺侮弱勢，擋他財路，員警當場起獲女車手身上偽造證件、收據，老翁才回神差點遭騙，連房子都差點不保；警方呼籲，年節前後是詐騙高峰，呼籲多關心家中長輩，不要輕易遭詐。

鶯歌區一名74歲許姓老翁25日到鶯歌南雅南路一間超商，與30歲陳姓女車手相約交付款項，碰上帶隊巡簽金融機構的所長鄧博元，鄧員發現兩人互動，就是典型被害人交付金額給車手型態，上前質問，「老伯!你交給他多少?」，不僅被逮女車手裝傻，辯稱自己只是收錢的「服務員」，連老翁也覺得警方欺侮人，擋人財路，讓員警搖頭苦笑。

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雖然許翁發怒，嗆警「我知道啦！我怎麼不知道！專門找人麻煩…」儘管老翁表情不悅，鄧博元跟警員鍾思安不但不生氣，還耐心跟老翁解釋，請老翁到派出所製作筆錄。

直到警方在女車手身上搜出查扣偽造工作證、儲值收款憑證、股票操作合約書等，還秀出詐騙案例，老翁發現詐騙手法如出一轍，驚覺遇上詐團。

許翁說，上月底誤點擊網路廣告，手機Line浮出名為「許曉敏」的女子，對方稱自己是大公司的理專，誆騙老翁有門路可低價買進台積電股票，趁年前大撈一筆，老翁相當心動，於是一五一十將自己戶頭內的存款都告訴對方，甚至還去抵押房屋借款，打算跟著老師投資飆股致富；許翁是泥作工，見警方幫他保住抵押房屋的老本，再三道謝。

警方調查，30歲陳女大學畢業，辯稱月初上網找工作，透過飛機軟體（Telegram）面試讓她收錢，她每收一筆收0.5%當報酬，兩週內她跑到高雄、板橋、北車、新竹等地，收了10筆款項，公司派「助理」跟她拿錢，這次應公司指派到鶯歌取款，被警查獲；警詢後將陳女依刑法加重詐欺及洗錢等罪移送地檢署偵辦，並建請聲押。

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新北市鶯歌許翁誤信詐團，要交付62萬元抵押房屋老本給陳姓女車手（見圖）時，被鶯歌分駐所長鄧博元發現查獲，保住老本。（記者吳仁捷翻攝）

新北市鶯歌許翁誤信詐團，要交付62萬元抵押房屋老本給女車手時，被鶯歌分駐所長鄧博元發現查獲，保住老本；圖為詐團跟許翁對話鐵證。（記者吳仁捷翻攝）

新北市鶯歌許翁誤信詐團，要交付62萬元抵押房屋老本給女車手時，被鶯歌分駐所長鄧博元發現查獲，保住老本；圖為詐團跟許翁對話鐵證。（記者吳仁捷翻攝）

新北市鶯歌許翁誤信詐團，要交付62萬元抵押房屋老本給女車手時，被鶯歌分駐所長鄧博元發現查獲，保住老本；警方查扣現金、契約、合約等證物。（記者吳仁捷翻攝）

新北市鶯歌許翁誤信詐團，要交付62萬元抵押房屋老本給女車手時，被鶯歌分駐所長鄧博元發現查獲，保住老本；圖為詐團跟許翁對話鐵證。（記者吳仁捷翻攝）

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