國1楊梅休息站自撞4死4傷 雲林老家鄰居：怎麼會這樣！

國1楊梅休息站昨晚發生電動休旅車自撞造成4死4傷重大事故。（國道警察局提供）

2025/01/26 13:18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國1楊梅休息站昨（25）日晚上7點多發生電動休旅車自撞起火事故，造成倪姓男駕駛及3名孩童等4人死亡，坐在副駕駛座倪的妻子展女及3名小孩重傷。展女老家位在雲林斗六市，家人疑昨晚接獲消息匆促北上，家裡沒人但門沒關、客廳燈也亮著，鄰居得知惡耗不敢相信說，怎麼會這樣！

據指出，倪男開車，妻子展女坐在副駕駛座，後坐6名孩童，3個是倪姓夫妻的孩子，分別為10歲男童、8男童及4女童；3個是展女弟弟的小孩，分別為11歲女童、4歲女童及2歲男童。

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昨晚從北部出發準備先回台中，再回雲林老家過年，行經楊梅休息站時自撞分隔島車子起火燃燒，倪男當場死亡、10歲倪姓男童送醫不治，4歲倪姓女童及2歲展姓男童今天早上也宣告不治。

據展女鄰居指出，展女的父母在斗六開設臭臭鍋多年，展女是老大，還有1個妹妹及2個弟弟，展女先前也曾在斗六住家開設麵攤，以電商外送為主，生意不錯，幾年前去北部做生意，很少回家。

車上載的小孩是展女大弟的孩子，原本都住在斗六在火鍋店裡幫忙，小孩會在外面巷子玩耍，11歲女童很照顧弟妹，會背著2歲男童，幾個月前展女大弟北上工作，孩子也都帶走。

鄰居說，展女的父母跟鄰居相處不錯，見面都會問候、閒聊幾句，昨晚有看到楊梅休息站車禍的新聞，沒想到竟是鄰居的孩子，要過年怎麼會這樣！

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