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    國1楊梅事故4人搶救中 林口長庚：有信心救活傷患

    林口長庚醫院外傷急症外科教授謝奇勳說明傷者狀況。（記者鄭淑婷翻攝）

    林口長庚醫院外傷急症外科教授謝奇勳說明傷者狀況。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/01/26 13:24

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道1號楊梅休息站昨（25）日發生自小客車撞上分隔島釀4死4傷憾事，4名傷者中，展姓女子昏迷指數低，在桃園醫院搶救中，4歲展姓女童、8歲倪姓男童、11歲吳姓女童分送林口長庚醫院，林口長庚外傷急症外科教授謝奇勳表示，長庚是北台灣地區最大的外傷中心，人力也都充足，會盡全力救治。

    謝奇勳表示，昨晚到今天凌晨有5位兒童病患到院急診，其中，8歲倪姓男童於晚間8點15分到院，全身50％體表面積燒傷，且有腹內出血、橫膈膜破裂、小腸斷裂、左胸氣胸等，手術後還沒脫離險境，生命徵象暫時穩定，在加護病房治療中；11歲吳姓女童全身15％燒傷，有腹內出血，手術後相對穩定，在加護病房治療中；3歲展姓女童全身20％燒傷，沒有其他更嚴重傷勢，目前送入燒傷加護病房治療中。

    至於4歲倪姓女童全身90%嚴重燒燙傷，因過於嚴重、身體狀況不好，在緊急手術中死亡，2歲展姓男童則因嚴重顱內出血，急救無效死亡。

    謝奇勳表示，就外傷治療來說，此事件傷者合併2大類的傷勢，第1是嚴重的燒傷，第2是肢體、軀幹及頭部損傷等，不論是單純的大面積燒傷，或是軀幹的損傷，都已經是一個很嚴重的傷勢，但此事件傷者合併2個傷勢，1個是燒傷、1個是大面積軀幹損傷等，治療上風險會比較高一點，目前經過長庚初步的處理，雖然還沒有完全脫離險境，但有信心可以把這幾位傷患都救活。

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