詐團假冒敘利亞將軍騙7旬婦 花蓮警逮女車手護住20萬

花蓮新城警分局逮捕詐騙集團派出取款的車手黃姓女子，依詐欺罪嫌移送法辦。（民眾提供）

2025/01/26 12:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮陳姓婦人在網路認識自稱派駐敘利亞軍醫，對方謊稱部隊遭恐怖攻擊，家中有女兒要照顧、很想退伍，騙取陳女同情心，之後就有佯稱軍方的詐團與陳女洽談退休條件須交付美金5000元，陳女先交付16萬台幣，之後詐團又要20萬元，陳女發現被騙報警，花蓮新城警分局逮捕取款黃姓女車手，依詐欺罪嫌移送法辦。

警方調查，70多歲陳姓婦人在臉書交友認識一名自稱在敘利亞擔任戰地軍醫的男子，對方經常噓寒問暖，並分享國外戰地生活瑣事，不到2個月後，對方突稱部隊遭恐怖攻擊，造成大量醫護人員死亡，而自己家中還有女兒要照顧，很想要退伍，藉此騙取陳婦的同情心。

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對方向陳婦謊稱，若軍醫想提早退休，需要律師費及手續費共計5000元美金，想要幫助朋友的陳婦表示願意幫忙付錢，詐團便說會派代理人去取款，陳便與「代理人」黃女在台鐵花蓮站見面，換成台幣16萬2560元交給黃女。後來對方又表示還需要手續費、機票費、疏通費用，要她再付20萬元，陳婦覺得有異，上網查詢發現被騙，到派出所報案。

她向花蓮新城警方告知會在台鐵花蓮站與詐團代理人面交，員警便在雙方交付款項時，當場逮捕40多歲黃姓女子，經查，黃女受詐騙集團的指示，假冒代理人領取現金，警方依刑法詐欺罪嫌，把黃女移送花蓮地檢署偵辦。

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警方查扣被騙贓款。（民眾提供）

花蓮陳姓女子在網路上認識自稱派駐敘利亞軍醫，利用同情心騙取陳女金錢。（民眾提供）

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