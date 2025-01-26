被抓兩次仍不怕原地重起爐灶..大安警再度查獲百家樂、德州撲克賭場

大安警分局破獲一家百家樂暨德州撲克賭場，查扣查扣抽頭金1萬3200餘元、現場賭資40多萬，籌碼與預備籌碼1億3546萬餘元等證物。（記者王定傳翻攝）

2025/01/26 11:44

〔記者王定傳／台北報導〕為維護春節期間轄內治安，全國警政單位同步執行為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，其中，台北市大安警分局昨破獲仁愛路一家百家樂暨德州撲克賭場，當場查獲廖姓現場負責人、荷官4人、工作人員3人及賭客17人等25人，查扣抽頭金1萬3200餘元、現場賭資40多萬，籌碼與預備籌碼1億3546萬餘元，訊後依刑法賭博罪、社會秩序維護法等偵辦。

大安分局日前接獲檢舉，轄內仁愛路一帶有百家樂暨德州撲克賭場，以籌碼換取現金方式賭博財物。

請繼續往下閱讀...

警方調查，這家賭場早在2024年就已被警方查獲2次，沒想到仍賭性堅強，於原地重起爐灶，對外以撲克協會名義招募會員，再佯裝成百家樂、德州撲克運動競技等方式規避查緝，賽後再由賭客於離場前至櫃檯兌換現金。

警方昨持法院核發的搜索票執行查緝，查獲廖姓現場負責人、荷官4人、工作人員3人及賭客17人等計25人，查扣抽頭金1萬3200餘元、籌碼與預備籌碼1億3546萬餘元、點鈔機1台、監視器鏡頭47個、撲克牌1批等證物，訊後依刑法賭博罪、社會秩序維護法等偵辦。

大安分局強調，此種撲克競技協會假藉比賽、訓練名義方式經營，引誘民眾參加，企圖以合法掩護非法，行賭博之實，以規避查緝，導致民眾輕則財物損失，重則家破人亡，為淨化社會風氣，維繫春節期間轄區治安狀況，將持續強力查緝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法