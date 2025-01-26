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    首頁　>　社會

    移民署春節服務不打烊 港區關懷漁工暨法令宣導

    移民署澎湖服務站分發宣導品，給外籍漁工春節關懷。（移民署澎湖服務站提供）

    移民署澎湖服務站分發宣導品，給外籍漁工春節關懷。（移民署澎湖服務站提供）

    2025/01/26 10:59

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每逢佳節倍思親！農曆春節前夕，移民署中區事務大隊澎湖縣專勤隊結合澎湖縣服務站於春節前夕前往澎湖縣西嶼外垵漁港，向外籍漁工進行關懷及法令宣導，並致贈沐浴乳及宣導品，讓漁工朋友們感受異鄉滿滿的愛心，也能享受異鄉過年的歡喜氣氛。

    澎湖四面環海，外籍漁工為澎湖轄區不可或缺的勞動力來源，這群辛苦的外籍漁工朋友們，對漁業之貢獻功不可沒，特於春節前夕，前往漁工人數最多之西嶼鄉外垵漁港，透過母國通譯人員轉達關懷及瞭解工作、生活情形，並由澎湖縣服務站進行「入出國移民法」及人口販運等重要移民法規宣導 。

    另邀交通部公路總局高雄區監理所澎湖監理站及農業部動植物防疫檢疫署台中分署澎湖檢疫站分別宣導電動二輪車及防範非洲豬瘟等法令，以提升漁工朋友法治意識 。

    澎湖縣專勤隊隊長陳丁福表示，近日因強烈大陸冷氣團及輻射 冷卻影響，澎湖地區不僅風大，氣溫更是持續維持低溫狀態，又正值澎湖捕撈土魠魚旺季，提醒辛苦的漁工朋友於低溫出海作業時應 注意保暖及安全，還有不可進行海上相關肉製品之交易，返鄉也不可攜帶肉類產品入境、不要自國外郵寄肉類產品到台灣。移民署春節期間不打烊，若有相關問題歡，迎來電澎湖縣專勤隊 06-9263556，將給予即時必要協助及服務 。

    移民署澎湖服務站，前進西嶼外垵漁港進行宣導。（移民署澎湖服務站提供）

    移民署澎湖服務站，前進西嶼外垵漁港進行宣導。（移民署澎湖服務站提供）

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