丟垃圾火爆畫面曝！背心男「跳上回收車」作勢打新北清潔隊員

新北鶯歌昨晚發生民眾與清潔隊員爆發衝突事件，有人甚至跳上回收車不斷叫囂且作勢打人。（本報合成，「Vito=我是維特」授權提供）

2025/01/26 12:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨（25日）晚間，新北市鶯歌區垃圾清運現場因回收問題爆發激烈爭執，一名清潔隊員質疑民眾亂丟玻璃恐傷及同事，遭男子回嗆「隨便你啦！」。隨後，另名身穿背心的男子直接跳上回收車叫囂並試圖動手，現場火藥味濃厚。

Youtuber「Vito=我是維特」昨晚7時許準備丟垃圾時正巧目擊過程，並將影片上傳至社群媒體「臉書」及「Threads」。他透露事件起因疑似是民眾垃圾沒做好分類，遭到回收人員拒收制止，可能因態度問題引發衝突，「過年時間能體諒清潔人員的辛勞，希望大家互相體諒與尊重」。

請繼續往下閱讀...

影片曝光後引發熱議，許多網友對清潔隊員表示心疼及支持，「人家過年清運已經很累了 為了大家努力清運還要被攻擊，大家有點同理心好嗎」、「過年前每個資收人員都不能準時下班，甚至忙到飯都沒得吃，就不能體諒一下嗎？以為自己大聲就是對的對嗎？」。

也有人替清潔隊員緩頰，指出清運現場音樂聲及環境嘈雜，講話自然會放大音量，「就被說態度差，講小聲勸導有人會聽嗎？」。另名自稱是影片中清潔隊員的同事表示，看到影片感到氣憤，「我們清潔隊員也是人，只要是人都要有基本的人權和尊嚴，也需要百姓共同的尊重。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法