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    沉迷成人直播狂抖內美女直播主 癡男缺錢詐騙被逮

    王姓男子長期單身交不到女友，因而沉迷成人直播平台，還動歪腦筋詐騙來抖內美女直播主。（警方提供）

    王姓男子長期單身交不到女友，因而沉迷成人直播平台，還動歪腦筋詐騙來抖內美女直播主。（警方提供）

    2025/01/26 10:33

    〔記者陳建志／台中報導〕桃園市王姓男子（23歲）交不到女朋友沉迷成人平台觀看成人直播，為了「抖內」（贊助）美女直播主，花費不少錢，因沒工作缺錢，將腦筋動到網路購物詐騙，在網購平台上當賣家販售防疫用品、演唱會門票，但買家付款後都沒收到東西，憤而向警方報案，豐原分局蒐證完成申請拘票登門拘提，將他依詐欺罪嫌送辦。

    豐原分局表示，去年底接獲多位民眾報案，指稱在網路購物平台上購買商品，款項匯出了卻沒收到商品，遂成立專案小組報請台中地檢署指揮偵辦，經蒐證發現一名桃園王姓男子（23歲）涉案，申請拘票將王男拘提到案，並查扣行動電話。

    警方調查發現，王男長期單身交不到女友，也無正當工作，卻沉迷於成人平台觀看成人直播，還經常抖內美女直播主，前後花了不少錢，因無收入來源，將腦筋動到網路購物詐騙，在網購平台上當起賣家，因應時事假裝販賣各種商品，從防疫物資到演唱會門票，各種商品應有盡有，卻都收錢沒寄貨，讓買家氣炸報案，警方訊後依詐欺罪嫌送辦。

    豐原警分局林大為分局長呼籲，去年度轄區發生244件網路購物詐騙，被害金額高達688萬多元，提醒民眾網路購物買賣商品需透過合法認證的購物平台，或選擇面交以降低風險，如有相關疑問可撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢。

    王姓男子沉迷成人直播還狂抖內美女直播主，因缺錢花用從事網購詐騙，遭警方拘提送辦。（記者陳建志翻攝）

    王姓男子沉迷成人直播還狂抖內美女直播主，因缺錢花用從事網購詐騙，遭警方拘提送辦。（記者陳建志翻攝）

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