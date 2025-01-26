農莊民宿老家失火 兒遠端監視器發現通報消防救雙親

消防人員入內將火勢撲滅。（圖由苗栗縣消防局提供）

2025/01/26 10:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉一間農莊民宿，由一對老夫婦經營，今（26日）上午發生火警，民宿主人的兒子透過遠端監視器發現老家失火，通報消防前往救援，消防人員順利將火勢撲滅，並順利將老夫婦平安救出。

苗栗縣政府消防局救災指揮中心於今天上午8點37分許，接獲居住頭份市的民眾報案指，位於三灣鄉老家的農莊民宿，客廳沙發起火，其雙親居住其中。消防局立即派遣三灣、頭份及第三大隊前往。

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消防人車到場後，發現一名老婦已逃出屋外，但其丈夫在屋內試圖用滅火器滅火，消防人員隨即入內將老翁帶出，並出水灌救，火勢迅速撲滅。

經消防人員了解，失火的農莊民宿由該對老夫婦經營，報案者為老夫婦的兒子，居住在頭份市，因考量雙親年歲已高，於老家裝設有網路監視器看照，今天上午8點多發現客廳沙發起火，打電話給雙親也沒有人接應，因此通報消防協助。

消防局第三大隊表示，因起火點附近疑似有電暖器等設備，但被火燒毀，後續將由火調人員調查當時使用狀況，同時也呼籲民眾天冷使用電暖器等設備，請注意安全。

苗栗縣政府消防局救災指揮中心於今天上午8點37分許，接獲居住頭份市的民眾報案指，位於三灣鄉老家的農莊民宿，客廳沙發起火，其雙親居住其中，消防人車前往救援。 （圖由苗栗縣消防局提供）

失火的農莊民宿冒出濃煙。（圖由苗栗縣消防局提供）

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