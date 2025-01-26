瘋狂大逆向！東彰剛通車數十輛機車集體逆向騎

美港路418巷路口處前畫有右轉線頭，但仍有不少機車騎士逆向騎到東彰道路上，穿越分隔島後再到對向巷內。 （民眾提供）

2025/01/26 09:36

〔記者湯世名／彰化報導〕瘋狂大逆向！全長28.2公里的彰化縣東彰道路24日才剛全線通車，就傳出機車騎士集體逆向騎車的離譜行徑，大村鄉東彰路9段與美港路418巷路口，不少機車騎士為節省時間，在騎出巷口後逆向騎到東彰道路上，穿越分隔島後再到對向巷內，與東彰上的汽車險些相撞，險象環生，警方對此也表示將加強取締。

東彰道路是彰化縣繼台1線、縣道137線後，第3條南北向主要道路，總經費88億元，由中央補助興建，起點自花壇鄉彰化東外環路與東彰北路一段路口（台74甲線9K+960），終點至二水鄉東彰南路一段與民生路口（縣道141）。

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東彰分中段、南延段、北段開發，中段於2018年通車，可從高鐵彰化站連接至台76線（林厝交流道），南延段於本月12日通車，而北延段分兩階段，本月18日先開通大村至員林路段，24日則完成大村至花壇段，終於全線通車。

不料，24日才剛宣布全線通車，位於大村段的東彰路9段與美港路418巷就出現機車集體逆向騎的誇張畫面。有民眾24日當晚就拍到數十輛機車從418巷騎到冬彰路口時，不僅沒有右轉，反而是違規左轉逆向騎乘數十公尺，再穿越東彰路口後騎到對面巷弄，許多機車騎士還差點與汽車發生碰撞，險象環生。

有違規騎士說，這樣騎車省去騎到路口處時還要右轉，騎約百公尺後還要在路口迴轉，省了好幾分鐘；當地居民則說，剛開通時有不少人違規逆向騎車，到昨天已比較少。

員林警分局對此指出，此項違規可開罰600至1800元罰鍰，警方已派員加強取締違規，並針對超速行駛等違規加強防範。

東彰路9段與美港路418巷路口，機車騎士逆向騎到東彰道路上，穿越分隔島後再到對向巷內，險些與東彰的汽車相撞。 （民眾提供）

美港路418巷路口處前有「禁止左轉」字樣，但仍有不少機車騎士逆向騎到東彰道路上，穿越分隔島後再到對向巷內。 （民眾提供）

東彰道路最近才全線通車，全線寬敞筆直，但不僅有民眾違規逆向騎車，還傳出有飆仔盯上。 （資料照）

東彰道路最近才全線通車，全線寬敞筆直。 （資料照）

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