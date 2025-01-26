為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃園警方春節前夕威力掃蕩 鎖定酒店、電子遊藝場等易滋事場所

    蘆竹警分局則規劃於25、26日實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處。（蘆竹警分局提供）

    蘆竹警分局則規劃於25、26日實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處。（蘆竹警分局提供）

    2025/01/26 08:54

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警方農曆春節前夕啟動威力掃蕩專案，針對轄內酒店、電子遊藝場、旅賓館及KTV等易滋生事端場所，進行強力臨檢掃蕩勤務。

    桃園警分局表示，25日晚間出動警力加強臨檢，景福所員警於晚間10點20分，在桃園區民權路某KTV執行臨檢時，查獲24歲田姓男子涉嫌過失傷害被通緝，他辯稱已經開過庭，但經查他只有到地檢署開庭，但沒有到地方法院開庭，員警立即將其逮捕；埔子所員警於晚間11時28分，在桃園區大同路某KTV執行臨檢時，查獲19歲吳姓男子也因涉嫌過失傷害案件被發布通緝中，他表示之前開過庭了，但經查通緝並未撤銷，他才改口是準備開庭但還沒去，員警隨即將他逮捕，2人均依法解送歸案。

    蘆竹警分局則規劃於25日、今（26日）實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處，查獲過失傷害2件2人、毒品1件1人、詐欺2件2人、妨害自由1件1人、洗錢防制法通緝1件1人、不能安全駕駛通緝1件1人、各類刑案計8件8人，另有失聯移工1名，交通違規取締闖紅燈、無照駕駛、遮蔽車牌等多項交通違規案件，總計20件。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    桃園警分局25日晚間出動警力，針對轄內酒店、電子遊藝場、旅賓館及KTV等易滋生事端場所進行強力臨檢掃蕩。 （桃園警分局提供）

    桃園警分局25日晚間出動警力，針對轄內酒店、電子遊藝場、旅賓館及KTV等易滋生事端場所進行強力臨檢掃蕩。 （桃園警分局提供）

    桃園警分局25日晚間出動警力，針對轄內酒店、電子遊藝場、旅賓館及KTV等易滋生事端場所進行強力臨檢掃蕩。 （桃園警分局提供）

    桃園警分局25日晚間出動警力，針對轄內酒店、電子遊藝場、旅賓館及KTV等易滋生事端場所進行強力臨檢掃蕩。 （桃園警分局提供）

    桃園警分局25日晚間出動警力，針對轄內酒店、電子遊藝場、旅賓館及KTV等易滋生事端場所進行強力臨檢掃蕩。 （桃園警分局提供）

    桃園警分局25日晚間出動警力，針對轄內酒店、電子遊藝場、旅賓館及KTV等易滋生事端場所進行強力臨檢掃蕩。 （桃園警分局提供）

    蘆竹警分局則規劃於25、26日實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處。（蘆竹警分局提供）

    蘆竹警分局則規劃於25、26日實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處。（蘆竹警分局提供）

    蘆竹警分局則規劃於25、26日實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處。（蘆竹警分局提供）

    蘆竹警分局則規劃於25、26日實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處。（蘆竹警分局提供）

    蘆竹警分局則規劃於25、26日實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處。（蘆竹警分局提供）

    蘆竹警分局則規劃於25、26日實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處。（蘆竹警分局提供）

    蘆竹警分局則規劃於25、26日實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處。（蘆竹警分局提供）

    蘆竹警分局則規劃於25、26日實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處。（蘆竹警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播