桃園警方春節前夕威力掃蕩 鎖定酒店、電子遊藝場等易滋事場所

蘆竹警分局則規劃於25、26日實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處。（蘆竹警分局提供）

2025/01/26 08:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警方農曆春節前夕啟動威力掃蕩專案，針對轄內酒店、電子遊藝場、旅賓館及KTV等易滋生事端場所，進行強力臨檢掃蕩勤務。

桃園警分局表示，25日晚間出動警力加強臨檢，景福所員警於晚間10點20分，在桃園區民權路某KTV執行臨檢時，查獲24歲田姓男子涉嫌過失傷害被通緝，他辯稱已經開過庭，但經查他只有到地檢署開庭，但沒有到地方法院開庭，員警立即將其逮捕；埔子所員警於晚間11時28分，在桃園區大同路某KTV執行臨檢時，查獲19歲吳姓男子也因涉嫌過失傷害案件被發布通緝中，他表示之前開過庭了，但經查通緝並未撤銷，他才改口是準備開庭但還沒去，員警隨即將他逮捕，2人均依法解送歸案。

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蘆竹警分局則規劃於25日、今（26日）實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處，查獲過失傷害2件2人、毒品1件1人、詐欺2件2人、妨害自由1件1人、洗錢防制法通緝1件1人、不能安全駕駛通緝1件1人、各類刑案計8件8人，另有失聯移工1名，交通違規取締闖紅燈、無照駕駛、遮蔽車牌等多項交通違規案件，總計20件。

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桃園警分局25日晚間出動警力，針對轄內酒店、電子遊藝場、旅賓館及KTV等易滋生事端場所進行強力臨檢掃蕩。 （桃園警分局提供）

桃園警分局25日晚間出動警力，針對轄內酒店、電子遊藝場、旅賓館及KTV等易滋生事端場所進行強力臨檢掃蕩。 （桃園警分局提供）

桃園警分局25日晚間出動警力，針對轄內酒店、電子遊藝場、旅賓館及KTV等易滋生事端場所進行強力臨檢掃蕩。 （桃園警分局提供）

蘆竹警分局則規劃於25、26日實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處。（蘆竹警分局提供）

蘆竹警分局則規劃於25、26日實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處。（蘆竹警分局提供）

蘆竹警分局則規劃於25、26日實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處。（蘆竹警分局提供）

蘆竹警分局則規劃於25、26日實施擴大臨檢專案勤務，總計動員35名警力、臨檢場所3處。（蘆竹警分局提供）

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