師生教室親吻、撫摸 改判緩刑理由曝光

國中老師與女學生不倫戀，涉嫌親吻、撫摸胸部，被高雄高分院宣告緩刑。（情境照）

2025/01/26 08:23

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某高中學校國中部老師甲男，與女學生發生不倫戀，涉嫌親吻、撫摸等12次，被地院依猥褻罪併處執行刑1年9月，他不服上訴，高等法院高雄分院審酌他和解賠償，刑度維持不變，但宣告緩刑5年。

判決書指出，甲男與未滿14歲學生乙女分別為某市立高級中學國中部教師、學生，雙方在2023年4月26日交往成為男女朋友。

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同年5月12日至6月27日，2人在教室內發生親密關係，包括貼身擁抱、親吻、撫摸胸部等，前後共12次。案經乙女母親發現後，報請轄區分局處理，員警傳喚甲男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌猥褻罪，函送高雄地檢署偵查、起訴。

高雄地院開庭調查後，認定甲男觸犯12罪，分處有期徒刑7月至10月不等徒刑，併處執行刑1年9月，他不服上訴，要求從輕發落。

高雄高分院審酌甲男坦承不諱，與被害人達成和解，賠償20萬元，現已被教育局解聘，終身不能擔任老師，仍然判處1年9月徒刑，但予以緩刑5年，期間保護管束，需支付國庫10萬元。

此外，甲男需提供200小時義務勞務，及接受法治教育5場，同時禁止對乙女有任何直接或間接方式（含網際網路）接觸、聯繫、騷擾、通話及通信，仍可上訴。

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