為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    師生教室親吻、撫摸 改判緩刑理由曝光

    國中老師與女學生不倫戀，涉嫌親吻、撫摸胸部，被高雄高分院宣告緩刑。（情境照）

    國中老師與女學生不倫戀，涉嫌親吻、撫摸胸部，被高雄高分院宣告緩刑。（情境照）

    2025/01/26 08:23

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某高中學校國中部老師甲男，與女學生發生不倫戀，涉嫌親吻、撫摸等12次，被地院依猥褻罪併處執行刑1年9月，他不服上訴，高等法院高雄分院審酌他和解賠償，刑度維持不變，但宣告緩刑5年。

    判決書指出，甲男與未滿14歲學生乙女分別為某市立高級中學國中部教師、學生，雙方在2023年4月26日交往成為男女朋友。

    同年5月12日至6月27日，2人在教室內發生親密關係，包括貼身擁抱、親吻、撫摸胸部等，前後共12次。案經乙女母親發現後，報請轄區分局處理，員警傳喚甲男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌猥褻罪，函送高雄地檢署偵查、起訴。

    高雄地院開庭調查後，認定甲男觸犯12罪，分處有期徒刑7月至10月不等徒刑，併處執行刑1年9月，他不服上訴，要求從輕發落。

    高雄高分院審酌甲男坦承不諱，與被害人達成和解，賠償20萬元，現已被教育局解聘，終身不能擔任老師，仍然判處1年9月徒刑，但予以緩刑5年，期間保護管束，需支付國庫10萬元。

    此外，甲男需提供200小時義務勞務，及接受法治教育5場，同時禁止對乙女有任何直接或間接方式（含網際網路）接觸、聯繫、騷擾、通話及通信，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播