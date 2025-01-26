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    重金聘防詐女神 「最誠實彩券行」請長瀨昆妮當店長

    金鑽彩券行負責人黃嘉君（左）因欣賞長瀨昆妮防詐形象，邀其初一擔任一日店長，推廣理性購彩與防詐騙。（黃嘉君提供）

    金鑽彩券行負責人黃嘉君（左）因欣賞長瀨昆妮防詐形象，邀其初一擔任一日店長，推廣理性購彩與防詐騙。（黃嘉君提供）

    2025/01/26 08:29

    〔記者王捷／台南報導〕被稱為「最誠實彩券行」的台南金鑽彩券行，大年初一（29日）不惜砸重金，邀請擔任警方防詐大使的長瀨昆妮來當一日店長，將送出限定簽名海報，也同時呼籲防範詐騙。昨晚人形立牌主視覺送到店裡，就有粉絲來合照。

    金鑽彩券行負責人黃嘉君經營彩券行多年，該店曾多次開出千萬大獎，被譽為當地的幸運地標，曾有顧客遺漏千萬頭獎彩券，黃嘉君以誠實守信的經營理念通知顧客來領取，因而獲得顧客的信任，又有最誠實彩券行的稱號。

    去年2月，長瀨昆妮為南警二分局拍攝防詐騙宣導影片，內容描述她的照片被詐騙集團盜用，誘騙受害者進行假交友詐騙。由於警方拍攝的影片沒有濾鏡、也沒有修片，長瀨昆妮以真面目錄影，吸引許多人觀看，也提升了她的正面形象。

    金鑽彩券行負責人黃嘉君說，他有一些警察朋友，所以看到長瀨昆妮的影片後，覺得她很親切，防詐大使的形象也很正面，因此邀請她初一到彩券行擔任一日店長與粉絲見面。

    活動當天，金鑽彩券行將準備「金箔發財幣」作為贈品，提供給前20位到場的顧客。此外，消費者都有機會獲得長瀨昆妮親筆簽名的限量海報。這場活動不僅增添了春節氣氛，也提醒大眾春節期間要注意防詐騙，尤其是長輩需小心投資型詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    長瀨昆妮的主視覺立牌昨晚送彩券行，就有粉絲前來打卡合影。（記者王捷攝）

    長瀨昆妮的主視覺立牌昨晚送彩券行，就有粉絲前來打卡合影。（記者王捷攝）

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