為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    正妹誤交損友淪車手 害高雄商人慘噴300萬元

    警方逮獲謝姓正妹車手，警訊後依法送辦。（讀者提供）

    警方逮獲謝姓正妹車手，警訊後依法送辦。（讀者提供）

    2025/01/25 22:47

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市陳姓商人誤信投資股票可獲利333%話術，手捧300萬元面交投資，不料等他想拿回本金及獲利，對方早已憑空消失，警方歷時3個月逮獲謝姓正妹，發現她竟因誤交損友淪為車手，警訊後依詐欺等罪嫌移送法辦。

    湖內警方今表示，陳姓商人於臉書看到投資訊息，手機操作連結後，掉入詐騙集團陷阱，從加LINE好友、下載不明APP、依指令操作股票等，對方稱誆騙投資股票，可以獲利達333%。

    陳男手捧300萬現金面交投資股票，直到想拿回本金及獲利時，對方早已憑空消失，LINE也不讀不回，才驚覺被騙，向警方報案。

    湖內警方調閱監視器，鎖定一名可疑女子搭乘多元計程車前來，向陳男當面取款300萬元，隨後搭車到台南一處公園下車，製造斷點後徒步離去。

    由於謝女犯案沒在怕，連口罩也沒戴，警方鎖定女子外貌特徵，擴大調閱監視器，並通知計程車司機到案說明，才確認謝女不住在台南，當日向陳男取款的搭車地點是高雄市新興區。

    警方鎖定謝女涉案，並報請橋頭地檢署指揮偵辦，1月22日於阿蓮區將謝姓女（20歲）拘提到案，謝女長相清秀是正妹，竟是詐騙集團車手，連警方也大感意外。

    據了解，謝女見警坦承犯行不諱，這次得手集團分紅15萬元，她因與家人不睦離家出走，獨自在外租房子，不料卻誤交損友，淪為詐騙集團車手，她為了養活自己，持續擔任車手犯案，認為這樣賺錢比較快，價值觀已經偏差。

    警訊後前天將謝女依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦，全案持續向上溯擴大偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播