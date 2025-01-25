正妹誤交損友淪車手 害高雄商人慘噴300萬元

警方逮獲謝姓正妹車手，警訊後依法送辦。（讀者提供）

2025/01/25 22:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市陳姓商人誤信投資股票可獲利333%話術，手捧300萬元面交投資，不料等他想拿回本金及獲利，對方早已憑空消失，警方歷時3個月逮獲謝姓正妹，發現她竟因誤交損友淪為車手，警訊後依詐欺等罪嫌移送法辦。

湖內警方今表示，陳姓商人於臉書看到投資訊息，手機操作連結後，掉入詐騙集團陷阱，從加LINE好友、下載不明APP、依指令操作股票等，對方稱誆騙投資股票，可以獲利達333%。

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陳男手捧300萬現金面交投資股票，直到想拿回本金及獲利時，對方早已憑空消失，LINE也不讀不回，才驚覺被騙，向警方報案。

湖內警方調閱監視器，鎖定一名可疑女子搭乘多元計程車前來，向陳男當面取款300萬元，隨後搭車到台南一處公園下車，製造斷點後徒步離去。

由於謝女犯案沒在怕，連口罩也沒戴，警方鎖定女子外貌特徵，擴大調閱監視器，並通知計程車司機到案說明，才確認謝女不住在台南，當日向陳男取款的搭車地點是高雄市新興區。

警方鎖定謝女涉案，並報請橋頭地檢署指揮偵辦，1月22日於阿蓮區將謝姓女（20歲）拘提到案，謝女長相清秀是正妹，竟是詐騙集團車手，連警方也大感意外。

據了解，謝女見警坦承犯行不諱，這次得手集團分紅15萬元，她因與家人不睦離家出走，獨自在外租房子，不料卻誤交損友，淪為詐騙集團車手，她為了養活自己，持續擔任車手犯案，認為這樣賺錢比較快，價值觀已經偏差。

警訊後前天將謝女依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦，全案持續向上溯擴大偵辦。

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