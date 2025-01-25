鬼扯「體內有嬰靈要內射消災」 神棍性侵女子將入監

神棍陳男謊稱神明附身，涉嫌性侵按摩女，被高雄高分院判囚，他不服上訴被駁回，檢方將通知他到案執行。（情境照）

2025/01/25 22:43

〔記者鮑建信／高雄報導〕神棍陳姓男子帶按摩認識的乙女拜拜，竟謊稱王爺上身，並指她曾流產，體內有嬰靈，內射3次始能消災，被高等法院高雄分院依妨害性自主罪判刑4年2月，他不服上訴被駁回，即將入監服刑。

判決書指出，2016年4月21日，陳男偕同從事按摩業乙女，前往台南市南鯤鯓拜拜之際，竟自稱李王爺附身，誆稱她體內有嬰靈，會帶來災難，並利用其對神明敬畏及擔心遭逢厄運的弱點，涉嫌詐騙3萬元購買金牌。

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當晚7點多，2人返回高雄後，乙女依陳男指示到他住處，他又涉嫌以李王爺名義謊稱，要用精液塗抹私處，並在8小時內射3次，始能為其和家人消災並解除厄運，進而涉嫌性侵得逞。

乙女返家與母親和男友商討後，得知陳男是神棍，立即報警處理，陳男因未出庭應訊，被高雄地檢署發佈通緝，直到前年始落網。

1、2審認定陳男觸犯妨害性自主和詐欺取財罪，分別判處有期徒刑4年2月和易科刑3月定讞，他針對妨害性自主部分上訴，但被最高法院判決駁回並定讞，雄檢將通知他到案執行。

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