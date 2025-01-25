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    擄走天道盟軍師劉川園 「同理家族」4人主動到案

    涉案車輛自劉男家車庫駛離畫面。（記者鄭景議翻攝）

    涉案車輛自劉男家車庫駛離畫面。（記者鄭景議翻攝）

    2025/01/25 21:27

    〔記者鄭景議／台北報導〕天道盟太陽會大佬、同時也是天道盟現任盟主「鐵霸」的親妹夫劉川園，23日傍晚5時許，從公司回到北市文山區住家途中，被萬華地區「同理家族」4名成員擄走，昨凌晨自行脫困，犯案4嫌今凌晨主動到台北市文山二分局到案說明，警方將4人函送法辦。

    警方調查，當時劉川園從住家大樓地下停車場被擄走，後被帶到萬華區雙園街附近毆打，導致腿部骨裂，「鐵霸」的親妹發現先生失蹤後，親自向警方報案請求協尋，但在警方仍在調閱監視器確認行蹤時，劉川園已於昨日凌晨自行逃離就醫。

    據了解，4人為萬華「同理家族」成員，犯案主因是劉川園的小弟「十九」與萬華「同理家族」成員走很近，雙方合資開了一陣子賭場後拆夥，但拆夥時有700萬元的財務糾紛，這時劉川園出面處理，讓小弟全身而退，但「同理家族」事後還是認為「十九」應該負擔一半350萬元，決定私下找「十九」解決，不料卻四處遍尋不著「十九」，最後竟憤而對劉川園動手。

    據了解，四人將劉川園擄走後，還將車輛停在高速公路關西休息站後，再由同夥接應混淆警方辦案，但4人動手後見劉川園仍不肯就範，幫四人找出「十九」，一時之間也不知如何處理，最後就將劉丟在原地逃逸，劉才自行脫困。

    台北市警方得知後，目前透過各方管道進行壓制，嚴防幫派分子報復使情勢擴大。

    「川園」（劉川園）是國內知名國立大學法律系畢業，和「鐵霸」早就互相認識，結為戰友。更因「川園」的法學素養，也被黑白兩道認為是「文膽」型人物。他甚至娶了「鐵霸」的妹妹，兩人之間更是親上加親的「鐵關係」。

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